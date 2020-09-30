Барнаул меняется, часть старых достопримечательностей уходит в прошлое, у горожан появляются новые излюбленные уголки. Вот и парк "Барнаульская крепость" вместе с колесом обозрения уже стал частью истории города. 20 сентября барнаульцы в последний раз смогли прокатиться на "чертовом колесе". Сейчас парк закрыт для посетителей, все конструкции будут демонтированы к концу октября. Amic.ru вспоминает, как в центре города выросла "Барнаульская крепость" и колесо обозрения, на котором катался даже настоящий герцог.

Высоко на холмах

Детский парк развлечений "Барнаульская крепость" появился в краевом центре в 2002 году на холме у площади Сахарова, где еще с 1940-х годов располагались бывшие водные резервуары.

До 1960-х годов остальное пространство площади представляло собой пустырь, изрезанный оврагами. К 250-летию Барнаула, которое отмечали в 1980 году, работы по благоустройству были завершены. А вот холмы на Сахарова еще долго оставались неухоженным, заброшенным местом. Здесь часто собирались бездомные и распивали алкоголь. Прежде чем строить "Барнаульскую крепость", площадку пришлось приводить в порядок.

Все работы заняли несколько месяцев. В новом парке установили 27-метровое колесо обозрения. Инвестором стал барнаульский предприниматель Роман Романов, руководивший парком "Солнечный ветер".

По его словам, идея обустроить холмы на Сахарова и поставить здесь развлекательно-игровой комплекс появилась у него еще в середине 1990-х. С 1997 года он начал вывозить на Сахарова аттракционы. А в 2000 году обратился в городскую администрацию с просьбой выделить площадку под строительство полноценного парка развлечений.

Спустя два года началось строительство колеса обозрения, которое стало одним из любимых мест отдыха у горожан в центре Барнаула.

Когда заработали аттракционы

Официально парк "Барнаульская крепость" открыли 14 сентября 2002 года – на День города. Тогда краевому центру исполнилось 272 года.

Нереализованная мечта

Главным развлечением в "Барнаульской крепости" стало колесо обозрения. По словам Романова, аттракцион заказывали в Краснодарском крае, городе Ейске. "Чертово колесо" было новым и рассчитано на 25-30 лет эксплуатации. В парке также поставили карусели, детскую железную дорогу, качели и киоск с мороженым.

Предприниматель рассказывает, что хотел продлить парк развлечений и установить часть аттракционов дальше – на самом высоком холме площади Сахарова.

"Была идея приспособить баки, резервуары под воду и воссоздать там железную дорогу, которую построил в XVIII веке в Змеиногорске инженер Петр Фролов (считается первой в России, – прим. ред.). То есть это было бы не просто развлечение, а познавательный аттракцион. Еще было желание восстановить паровую машину Ивана Ползунова. Но, к сожалению, не сложилось. Мэрия тогда посчитала это нецелесообразным", – говорит владелец парка.

Катайся и просвещайся

Кстати, название парка – "Барнаульская крепость" – было рабочим. Но оно прижилось практически сразу, не пришлось придумывать новое. А "чертово колесо" выполняло не только развлекательную, но и познавательную роль для посетителей. Аттракцион установили на холме, и почти с 40-метровой высоты катающиеся могли увидеть как центр Барнаула, так и городские окраины, и даже Обь. В ясную погоду обзор составлял до 15 километров в каждую сторону.

А во время прогулки на колесе жители слушали короткую лекцию, посвященную городским достопримечательностям, вид на которые открывался с аттракциона. С записью аудиогида по истории Барнаула "Барнаульской крепости" помогали актеры краевого Драмтеатра.

Благодаря тому, что четырехместные кабинки частично были закрыты от дождя и снега, конструкцию использовали круглый год. И многие барнаульцы не упускали случая прокатиться на аттракционе на зимних каникулах.

Со временем колесо стало официальным символом Барнаула – оно все чаще появлялось на открытках и фотографиях.

Интересный факт. Колесо привлекало внимание не только простых жителей и гостей города, но даже иностранные делегации. Так, в 2007 году на аттракционе в "Барнаульской крепости" прокатился чрезвычайный полномочный посол герцогства Люксембург в России Карло Крюгер, который попросил устроить ему экскурсию по Барнаулу по самым-самым интересным местам. Времени у высокого гостя было мало, а потому ему показали город с высоты птичьего полета. Говорят, что посол остался доволен.

Колесо-миллионер

Сложно посчитать общее количество барнаульцев и гостей города, прокатившихся на колесе обозрения. По оценке Романова, "пассажиропоток" составил примерно 2 млн человек.

Основатель парка развлечений с ностальгией вспоминает, как менялась за прошедшие годы "Барнаульская крепость": "Все-таки 18 лет – солидный срок. Да, может быть, ажиотажа большого крепость и не вызывала у горожан, но всегда была популярна у тех, кто проживает в центре. Сюда неизменно приходили семьи с детьми, молодые пары. Мы устраивали за эти годы художественные выставки, читали лекции, были и фестивали уличного кино. То есть это место стало еще и культурным пространством… Понятно, что уголок очень компактный, аттракционов здесь совсем немного, и чтобы они не приедались, старались менять достаточно регулярно – почти каждый год".Цифра. В 2020 году билет на колесо обозрения стоил 200 рублей для взрослых и 150 рублей – для детей.

Почему убирают парк

Решение закрыть парк аттракционов Романов объяснил тяжелой экономической ситуацией. Вместе с "Барнаульской крепостью" он ликвидирует и парк активного отдыха "Экстрим". "Это бизнес, экономически для нас это невыгодно. Очень много хлопот, и это при сегодняшнем уровне неопределенности", – объяснял журналистам предприниматель.

Все работы по демонтажу аттракционов планируют завершить до того, как выпадет снег. Скорее всего, это произойдет еще до конца октября. "Площадку мы должны полностью освободить и передать ее свободной от конструкций", – уточняет Романов.