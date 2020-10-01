Жилые помещения продолжают дорожать в Барнауле. Так, в сентябре квадратный метр жилья в среднем стоил 52,3 тысячи рублей, что на 400 рублей выше, чем месяцем ранее, и на 1,5 тысячи рублей больше, чем полгода назад.

Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что растет спрос на жилье. Интерес к приобретению квартир подстегивает льготная ипотека под 6,5%, которую ввели как одну из мер поддержки отрасли и граждан в период пандемии коронавируса, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В новостройках также наблюдается рост стоимости. Один "квадрат" подорожал в среднем на 500 рублей, достигнув цены 49,7 тысячи рублей.

Наибольший рост демонстрируют "однушки". Растет цена также и на двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Дешевеет же жилье, которое не подходит под программу льготной ипотеки. Это комнаты и дорогие коттеджи.

Ранее amic.ru писал, что президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. 23 апреля правительство РФ ее утвердило. Так государство решило поддержать и россиян, и строительную отрасль, доходы которых пострадали от коронавируса.

Льготная ставка намного ниже той, что предлагают банки (по статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года составила 8,69%). Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Правительство России намерено продлить программу льготной ипотеки. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.