Алтайский Пухляш стал лицом челленджа в TikTok про мытье рук

Танцор Дмитрий Пухляш Красилов стал лицом челленджа #мойтеруки, который запустили в TikTok АНО "Национальные приоритеты" и портал "Стопкороавирус.рф".
Социальная кампания приурочена ко Всемирному дню мытья рук, который отмечали 15 октября. В рамках челленджа пользователей соцсети просят поделиться своими вариациями мытья рук, публикуя их с хештегом кампании.
В первом проморолике Пухляш показывает четыре стиля правильного мытья рук – классический, вог, рок и рэп, а само видео заканчивается рекомендацией носить маски, сообщает Sostav со ссылкой на пресс-службу "Национальных приоритетов".
Напомним, что Красилов стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снимался в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение.
Сам Пухляш сейчас живет в Москве и планирует строить актерскую карьеру. Например, он сыграл небольшую, эпизодическую роль в ленте Федора Бондарчука "Притяжение".
Комментарии
Клево! Молодец!
Фу!
ништяк мочит, красава
Видно что с голоду пухнет.
Позитивный человек! Успехов!