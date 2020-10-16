Алтайский Пухляш стал лицом челленджа в TikTok про мытье рук

Танцор Дмитрий Пухляш Красилов стал лицом челленджа #мойтеруки, который запустили в TikTok АНО "Национальные приоритеты" и портал "Стопкороавирус.рф".

Социальная кампания приурочена ко Всемирному дню мытья рук, который отмечали 15 октября. В рамках челленджа пользователей соцсети просят поделиться своими вариациями мытья рук, публикуя их с хештегом кампании.

В первом проморолике Пухляш показывает четыре стиля правильного мытья рук – классический, вог, рок и рэп, а само видео заканчивается рекомендацией носить маски, сообщает Sostav со ссылкой на пресс-службу "Национальных приоритетов".

Напомним, что Красилов стал популярным после выступления в шоу "Танцы" на ТНТ. Потом он снимался в двух клипах группы Little Big, в том числе на песню, с которой музыкальный коллектив собирался ехать на Евровидение.

Сам Пухляш сейчас живет в Москве и планирует строить актерскую карьеру. Например, он сыграл небольшую, эпизодическую роль в ленте Федора Бондарчука "Притяжение".