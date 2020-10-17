Воскресенье, 18 Октябрь, 07:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,96
€ 91,3
12°


1384235 +14922
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом

, ИА "Амител"
За сутки скончались 13 пациентов с коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 184 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 16 223 человек. Выздоровели 13 834 человек, из них 49 – за прошедшие сутки.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 54, Бийск – 27, Ключевский район – 12, Родинский и Локтевский районы – по 11, Волчихинский и Михайловский районы – по 8, Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 7, Славгород – 6, Рубцовск и Целинный район – по 5, Угловский район – 4, Змеиногорский, Солтонский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 2, Краснощековский и Поспелихинский районы – по 1.

За сутки скончались еще 13 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Это повторение рекорда, зафиксированного двумя днями ранее. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 638. В 298 случаях причиной смерти стал коронавирус.

На 17 октября в тяжелом состоянии находятся 317 пациентов, из них 118 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 638 коек.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.10.2020 14:03
- гость -

Скоро анализ на Кавид будет положительным у каждого умершего - вот это будет рекорд!? А!?

17.10.2020 14:05
- гость -

За сутки скончались еще 13 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19.
-------
А сколько за сутки скончалось от коронавирусной пневмонии? У многих не берут тесты, поэтому ковид не выявляют, ставят диагноз просто "внебольничная пневмония". Человек умирает от коронавирусной пневмонии, но в статистику смертей не попадает.

17.10.2020 14:23
- гость -

Во Вконтакте в группе Barnaul22 голосовалка "Болели ли вы ковидом"?
Проголосовало уже более 9000 человек.
Собирается занимательная статистика.
Амик ссылку блокирует, находите так, добавляйте свои голоса, смотрите на чужие ответы

17.10.2020 14:28
- гость -

А сколько за сутки скончалось от инфарктов? Инсультов? Отсутствия диализа? Онкологии?
Все на борьбу с ковидом, чо

17.10.2020 14:30
гость

Что за лозунги "Повторили рекорд по смертям...". К рекордам обычно стремятся! Или это тоже запланированные достижения?

17.10.2020 14:32
- гость -

17.10.2020 14:30
гость

Правильно было бы написать "повторили АНТИрекорд".

17.10.2020 14:40
- гость -

17.10.2020 14:28
- гость -
А сколько за сутки скончалось от инфарктов? Инсультов? Отсутствия диализа? Онкологии?
Все на борьбу с ковидом, чо
--------------
А ты что ждал? Что врачи разорвутся на кучу маленьких врачей и успеют везде? Еще до эпидемии в Алтайском крае была нехватка мед.работников. А на фоне эпидемии это обострилось многократно.
К тому же, какие шансы у онкологического больного или у человека после инсульта/инфаркта пережить еще и ковид, которым его "наградят" в больнице?

17.10.2020 14:44
- гость -


17.10.2020 14:40
- гость -
раздули чуток мутированое ОРВИ до состояния как-будто "ВИЧ передается воздушно-капельным", убили кучу населения истерикой и НЕОКАЗАНИЕМ своевременной медицинской помощи
Герои, кверхудырои

17.10.2020 14:46
- гость -

17.10.2020 14:44
- гость -

±++++

17.10.2020 14:48
рр

17.10.2020 14:48
- гость -

17.10.2020 14:44
- гость -

раздули чуток мутированое ОРВИ до состояния как-будто "ВИЧ передается воздушно-капельным", убили кучу населения истерикой и НЕОКАЗАНИЕМ своевременной медицинской помощи
Герои, кверхудырои
-------------
Глупый. Кто тебе будет оказывать мед.помощь, если врачей остро не хватает? Такие вот, как ты, Фомы неверующие, растаскивают эту заразу, вызывая всплеск заболеваемости, перегружая медицину. А потом ножками топаете "Ах, нас не лечат". Глупость во всей красе.

17.10.2020 14:48
рр

сложил, где еще 9 человек?

17.10.2020 14:51
- гость -


17.10.2020 14:48
- гость -
Ты меня вообще слышишь, нет? Аууууууу
Тук-тук
Обычный сезонный грипп убивал больше
Но ты продолжай цак носить и перед эцилопами делать "ку"
У тебя в голове мозги или "кю"?

17.10.2020 14:53
- гость -


17.10.2020 14:44
- гость -
раздули чуток мутированое ОРВИ

чуток???
Стариков выкашивает.
Через три месяца Росстат выдаст статистику за эти месяцы.
Вангую по 50 дополнительных (к среднемноголетним) смертей в сутки.
Часть добавки от ковида, часть от осложнений от других болезней, часть от неоказания помощи.

В деревнях старики мрут. Знакомая пенсионерка рассказала что в ее селе нет больницы, только фельдшер, за месяц пятеро ее односельчан умерли с ковидными симптомами. Лечить там некому. Тихо мрут.

17.10.2020 15:07
гость

в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет, зато зайдите в крайздрав, какие кабинеты, коридоры, представляю . какой кабинет у Попова. Зато на замечание в отдел жалоб, что в аптеках нет арбидола, мне перезвонил какой то мелкий чиновник и дал номер справочного аптек. Хохма!

17.10.2020 15:08
гость

в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет, зато зайдите в крайздрав, какие кабинеты, коридоры, представляю . какой кабинет у Попова. Зато на замечание в отдел жалоб, что в аптеках нет арбидола, мне перезвонил какой то мелкий чиновник и дал номер справочного аптек. Хохма!

17.10.2020 15:09
- гость -

17.10.2020 14:51
- гость -

Ты меня вообще слышишь, нет? Аууууууу
Тук-тук
Обычный сезонный грипп убивал больше
Но ты продолжай цак носить и перед эцилопами делать "ку"
У тебя в голове мозги или "кю"?
--------
Ты умственно отсталый? Учился в школе плохо, работаешь там, где мозги не нужны?
Не понимаешь убогим своим умишкой, почему медицина перегружена, почему не оказывают помощь всем, кто в ней нуждается?

17.10.2020 15:12
- гость -

17.10.2020 15:07
гость
в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет
-------------------
Практически по всему миру сейчас такая ситуация. Из-за многократно возросшей нагрузки на медицину не хватает лекарств, больниц, врачей.

17.10.2020 15:16
- гость -

Как будто крайздав и Попов что-то решают.

17.10.2020 15:19
- гость -


17.10.2020 14:53
- гость -
" Знакомая пенсионерка рассказала"

Мне тоже много кто чего рассказывал
А насчет состояния медицины в селах и сам знаю

"Стариков выкашивает"
А потому и выкашивает, что реальной медпомощи нет
И это нифига не ковид

Сначала самолечение, посс..м на подорожник, потом антибиотики горстями, потом все что в аптечке найдем - пить будем, вдруг поможет, к бабке-знахарке сходим, арбидолу и прочих фуфломицинов пожрем, малахова с прочей малышевой поглядим

В СССР ВРАЧИ!!! прямо! говорили
Проветривайте, свежий воздух, гуляйте


Ну да, что... У нас теперь не врачи, стобалльники, зато ЕГЭшные

17.10.2020 15:23
гость

а кто должен решать, если не министр со своим министерство? и притом заранее, а не на ходу как сейчас

17.10.2020 15:28
Гость

А что удивительного, по всему городу нет антибиотиков ни в каком виде, ни для взрослых, ни для детей. А наш Крайздрав еще только готовит письма в Минздрав, чтоб краю с лекарствами помогли. Все эти смерти на совести чиновников

17.10.2020 15:33
гость

Знакомая написала из Питербурга, все нормально, скорая через 20 минут, не пойму, что заранее, знали еще весной о второй волне, все можно было продумать. подготовить, старшие курсы мединститута на резерв, заменить медсестер. регистраторов, затоварить лекарствами аптеки, бездействие, безответственность. халатность

17.10.2020 15:42
гость

"Отличная болезнь", выкашивает старых и больных, и газовых камер не надо.

17.10.2020 15:50
- гость -

17.10.2020 15:33
гость
Знакомая написала из Питербурга, все нормально, скорая через 20 минут.

Начинаешь сравнивать медицину с Москвой или Санкт- Петербургом,сразу крик,что вы сравниваете!!!
Но, как начислять зарплату,так.... Барнаульские чиновники на третьем месте в России по уровню зарплат. Уступили госслужащие краевого центра только коллегам из обеих столиц.

Это в августе ИА "Амител" писал

17.10.2020 15:52
Гость

Обычный сезонный грипп убивал больше
*
Нет, по крайней мере у нас в алтайском крае. Об этом вам скажет любой врач-терапевт из поликлиники и стационара. И пневмонии при гриппе в несколько раз меньше, чем при ковиде.

17.10.2020 16:02
Злая гостья

Ещё выяснилось, что при амбулаторном лечении ковида пациенту должны выдать лекарства бесплатно. Видимо поэтому диагноз неохотно ставят.

17.10.2020 16:15
- гость -

Умножьте на 10 это будет близко к правде

17.10.2020 16:36
- гость -

Писали. что в Москве лечащимся амбулаторно от ковида выдают пульсоксиметры для самонаблюдения.

17.10.2020 16:38
- гость -

Практически по всему миру сейчас такая ситуация. Из-за многократно возросшей нагрузки на медицину не хватает лекарств, больниц, врачей.
--------
За 20 лет правления Пу в стране в разы сократилось кодичество койко мест, больниц и врачей.

17.10.2020 16:44
- гость -

К 2016 году, по разным оценкам по сравнению с 2000 годом, количество больниц в стране сократилось в 2-5 раз, происходило и сокращение коечной ёмкости большинства больниц, уменьшилось количество поликлиник почти на 3000.

17.10.2020 16:46
- гость -

за весь этот бардак должна отвечать власть, а путин и министры должны сидеть на нарах за преступления против своего народа

17.10.2020 17:02
- гость -

17.10.2020 16:38
- гость -

За 20 лет правления Пу в стране в разы сократилось кодичество койко мест, больниц и врачей.
--------
Да, и это тоже сыграло свою роль. И до эпидемии медицину так "оптимизировали", что ощущалась нехватка мед.помощи, врачей, мед.аппаратуры. А сейчас еще и валовый наплыв больных произошел. Что мы можем сделать - так это по возможности стараться вести себя так, чтобы сохранить своё здоровье и окружающих.

17.10.2020 17:08
- гость -

Похоже власти решили поберечь народ от подлинной информации по ситуации с короновирусом. Естественно, для блага населения, ну чтобы паники, типа не было.
Тем более, что даже технологически наша медицмна не способна не то, что лечить, но и просто диагностировать эту заразу.

17.10.2020 17:12
aleksey22

17.10.2020 14:51
- гость -
Обычный сезонный грипп убивал больше...
---
Очень спорное утверждение:

2018 год:
По данным Роспотребнадзора за весь год было зарегистрировано 30883968 случаев острой инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации и 38838 случаев заболевания гриппом. По данным Росстата за этот год от ОРЗ и гриппа скончалось 486 человек.

2020 год:
По данным Роспотребнадзора за март-август было зарегистрировано 995319 случаев заболевания COVID-19. По данным Росстата за этот период от COVID-19 (основная причина смерти, вирус идентифицирован) скончалось 21384 человека.

17.10.2020 18:35
Alex1976

Почитал я тут вашу коронобесию и решил рассказать одну историю из своей жизни. Случилось это в июле незадолго до моего дня рождения, отцу стало плохо(он сердечник и после инсульта), приехала короче скорая и повезли его в ДЦ делать КТ значит, а человек уже заторможен(на лицо инсульт очередной), так вот тромб встал в ДЦ и реанимация ехала 40 минут, неделя реанимации и потом 1 день на ИВЛ(он сердечник и у него дыхания не хватало) хотя вроде нормально лежал до этого и как итог ушел из дома своими ногами, а увезли на кладбище. Что я вам хочу сказать дорогие мои любители поорать про свою с....ю корону, сдохните вы не от короны. Так что думайте башкой, а не тем что вам вдалбливают в ваши бестолковки. Здоровья вам и думайте своими бестолковками.

17.10.2020 19:34
Alex1976

Ах да баранам в масках забыл написать, а о кислородном голодании вы что-то слышали? носите и задыхайтесь своими соплями на здоровье.

17.10.2020 19:39
- гость -

А у меня четверо знакомых пенсионеров могли бы жить да жить, а от ковида... Царствие небесное.

17.10.2020 19:47
Alex1976

17.10.2020 19:39
- гость -
А вы уверенны что от..., я не просто так написал что думалки забили чем попало.

17.10.2020 19:55
- гость -

Ну, у двоих вирусная пневмония вдруг летом... Двое других от хронических болезней на фоне ковида. Так что в статистику не попалии, похоже.

17.10.2020 20:19
Alex1976

17.10.2020 19:55
- гость -
ковид это ОРВИ для начала, но с осложнениями, если ослаблен иммунитет.
А пневмония она всегда была и летом и зимой.
Сказал же мозги промойте.

18.10.2020 07:43
- гость -

Пока блатные бездари управляют мадициной- хорошего не ждём!

18.10.2020 07:51
Гость

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
07:21
Мистический туман в Центральном парке Барнаула. Для тех, кто любит впечатления 0
06:57
Кардиолог назвал малоизвестный признак приближения инфаркта 0
06:18
Холодно и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 октября 0
23:28
Такой день. Пикет против роста цен на проезд и массовое ДТП в Барнауле 0
22:38
Ученые назвали фактор, повышающий вероятность смерти от ковида 1
21:37
Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла на 15% 0
20:34
"Динамо-Барнаул" в меньшинстве обыграло "Ладу" из Димитровграда 0
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 202 1
19:14
Группа учета диких животных потерялась в горах Алтая 0
18:38
Барнаульские студенты вышли на пикет против повышения цены проезда 2
18:09
"Ак Барс" и "Барыс" приурочили матч к спасению снежного барса на Алтае 1
17:38
Барнаулец отомстил любовнику жены, разбив его машину 6
17:09
Алтайские города попали в топ-50 уязвимых к кризису из-за ковида 2
16:42
В Алтайском крае откроют второй виртуальный концертный зал 2
16:08
Автомобиль перевернулся в массовом ДТП в Барнауле 1
15:34
В России умерло еще 279 пациентов с коронавирусом 0
15:02
Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России 8
14:35
Уличные художники с разрешения властей украсили Барнаул 5
14:00
Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом 43
13:48
Ребенок опасно свесился из окна седьмого этажа в Бийске 0
13:18
Трехкилометровую пробку зафиксировали на выезде из Барнаула 9
12:49
Годовая аренда дорогой квартиры в Барнауле обойдется в миллион 2
12:17
Мишустину направят новую просьбу проверить сейсмичность Алтайского края 7
11:43
Дефицит бюджета Алтайского края в 2021 году может составить 5,8 млрд 0
11:13
Могут отключить свет. Прогноз ЧС в Алтайском крае на 17 октября 1
10:36
103 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
10:17
На Землю надвигается продолжительная магнитная буря 5
09:44
В Горном Алтае запретили работу общепита после 22:00 1
09:11
"Это почти рутина". Главврач поликлиники №1 о "портрете" ковида и уже бесполезных мазках 47
08:48
Потрясающая красота Горного Алтая осенью 2020. Фотографии, от которых хочется жить 9
08:25
Глюкоза выложила фото в сетчатом белье и показала татуировку возле ягодиц 11
08:04
Губернатор Алтайского края задал чиновникам вопросы жителей региона по COVID-19 30
07:35
У ребенка наркозависимость. Что делать? 16
07:02
Объятия тигрицы. Названы лучшие фотографии дикой природы 2020 года 1
06:34
Народные приметы. Почему 17 октября люди боялись выйти из дома 4
06:03
Южный ветер и солнце. О погоде в Алтайском крае 17 октября 1
23:48
Такой день. Пробки из-за ДТП и признание вины сбившей ребенка автомобилисткой 0
23:18
Правительство РФ выделило более 35 млрд рублей на выплаты пособий по безработице 1
22:54
В Алтайском селе приступили к ремонту систем теплоснабжения 8
22:21
В Роспотребнадзоре назвали единственный способ остановить пандемию COVID-19 6
21:45
Сделка между "Тинькофф Банком" и "Яндексом" сорвалась 0
21:20
В Алтайском крае мужчину убило деревом во время лесозаготовок 0
20:48
Песков: в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 0
20:18
Аналитики оценили скорость ответа губернатора Виктора Томенко на обращения 1
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 201 1
19:18
ФАС ограничила максимальную стоимость российского лекарства от COVID-19 5
18:51
Женщине, сбившей ребенка в Новоалтайске, грозит до 12 лет колонии 0
18:21
Андрей Овсянников будет исполнять обязанности главы Октябрьского района Барнаула 20
17:52
В Алтайском крае уволили школьного повара, из-за которого дети ели "просрочку" 5
17:33
Алтайский Следком начал проверку информации о доме, который "бьет током" 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.