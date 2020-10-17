Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 184 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 16 223 человек. Выздоровели 13 834 человек, из них 49 – за прошедшие сутки.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 54, Бийск – 27, Ключевский район – 12, Родинский и Локтевский районы – по 11, Волчихинский и Михайловский районы – по 8, Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 7, Славгород – 6, Рубцовск и Целинный район – по 5, Угловский район – 4, Змеиногорский, Солтонский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 2, Краснощековский и Поспелихинский районы – по 1.
За сутки скончались еще 13 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Это повторение рекорда, зафиксированного двумя днями ранее. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 638. В 298 случаях причиной смерти стал коронавирус.
На 17 октября в тяжелом состоянии находятся 317 пациентов, из них 118 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 638 коек.
Комментарии
Скоро анализ на Кавид будет положительным у каждого умершего - вот это будет рекорд!? А!?
За сутки скончались еще 13 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19.
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А сколько за сутки скончалось от коронавирусной пневмонии? У многих не берут тесты, поэтому ковид не выявляют, ставят диагноз просто "внебольничная пневмония". Человек умирает от коронавирусной пневмонии, но в статистику смертей не попадает.
Во Вконтакте в группе Barnaul22 голосовалка "Болели ли вы ковидом"?
Проголосовало уже более 9000 человек.
Собирается занимательная статистика.
Амик ссылку блокирует, находите так, добавляйте свои голоса, смотрите на чужие ответы
А сколько за сутки скончалось от инфарктов? Инсультов? Отсутствия диализа? Онкологии?
Все на борьбу с ковидом, чо
Что за лозунги "Повторили рекорд по смертям...". К рекордам обычно стремятся! Или это тоже запланированные достижения?
17.10.2020 14:30
гость
Правильно было бы написать "повторили АНТИрекорд".
17.10.2020 14:28
- гость -
А сколько за сутки скончалось от инфарктов? Инсультов? Отсутствия диализа? Онкологии?
Все на борьбу с ковидом, чо
--------------
А ты что ждал? Что врачи разорвутся на кучу маленьких врачей и успеют везде? Еще до эпидемии в Алтайском крае была нехватка мед.работников. А на фоне эпидемии это обострилось многократно.
К тому же, какие шансы у онкологического больного или у человека после инсульта/инфаркта пережить еще и ковид, которым его "наградят" в больнице?
17.10.2020 14:40
- гость -
раздули чуток мутированое ОРВИ до состояния как-будто "ВИЧ передается воздушно-капельным", убили кучу населения истерикой и НЕОКАЗАНИЕМ своевременной медицинской помощи
Герои, кверхудырои
17.10.2020 14:44
- гость -
±++++
17.10.2020 14:44
- гость -
раздули чуток мутированое ОРВИ до состояния как-будто "ВИЧ передается воздушно-капельным", убили кучу населения истерикой и НЕОКАЗАНИЕМ своевременной медицинской помощи
Герои, кверхудырои
-------------
Глупый. Кто тебе будет оказывать мед.помощь, если врачей остро не хватает? Такие вот, как ты, Фомы неверующие, растаскивают эту заразу, вызывая всплеск заболеваемости, перегружая медицину. А потом ножками топаете "Ах, нас не лечат". Глупость во всей красе.
сложил, где еще 9 человек?
17.10.2020 14:48
- гость -
Ты меня вообще слышишь, нет? Аууууууу
Тук-тук
Обычный сезонный грипп убивал больше
Но ты продолжай цак носить и перед эцилопами делать "ку"
У тебя в голове мозги или "кю"?
17.10.2020 14:44
- гость -
раздули чуток мутированое ОРВИ
чуток???
Стариков выкашивает.
Через три месяца Росстат выдаст статистику за эти месяцы.
Вангую по 50 дополнительных (к среднемноголетним) смертей в сутки.
Часть добавки от ковида, часть от осложнений от других болезней, часть от неоказания помощи.
В деревнях старики мрут. Знакомая пенсионерка рассказала что в ее селе нет больницы, только фельдшер, за месяц пятеро ее односельчан умерли с ковидными симптомами. Лечить там некому. Тихо мрут.
в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет, зато зайдите в крайздрав, какие кабинеты, коридоры, представляю . какой кабинет у Попова. Зато на замечание в отдел жалоб, что в аптеках нет арбидола, мне перезвонил какой то мелкий чиновник и дал номер справочного аптек. Хохма!
в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет, зато зайдите в крайздрав, какие кабинеты, коридоры, представляю . какой кабинет у Попова. Зато на замечание в отдел жалоб, что в аптеках нет арбидола, мне перезвонил какой то мелкий чиновник и дал номер справочного аптек. Хохма!
17.10.2020 14:51
- гость -
Ты меня вообще слышишь, нет? Аууууууу
Тук-тук
Обычный сезонный грипп убивал больше
Но ты продолжай цак носить и перед эцилопами делать "ку"
У тебя в голове мозги или "кю"?
--------
Ты умственно отсталый? Учился в школе плохо, работаешь там, где мозги не нужны?
Не понимаешь убогим своим умишкой, почему медицина перегружена, почему не оказывают помощь всем, кто в ней нуждается?
17.10.2020 15:07
гость
в советское бы время всю власть на колыму, то , что сейчас творится -достойно быть растиражированным по всему миру, лекарств нет, больницы не принимают, врачей нет
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Практически по всему миру сейчас такая ситуация. Из-за многократно возросшей нагрузки на медицину не хватает лекарств, больниц, врачей.
Как будто крайздав и Попов что-то решают.
17.10.2020 14:53
- гость -
" Знакомая пенсионерка рассказала"
Мне тоже много кто чего рассказывал
А насчет состояния медицины в селах и сам знаю
"Стариков выкашивает"
А потому и выкашивает, что реальной медпомощи нет
И это нифига не ковид
Сначала самолечение, посс..м на подорожник, потом антибиотики горстями, потом все что в аптечке найдем - пить будем, вдруг поможет, к бабке-знахарке сходим, арбидолу и прочих фуфломицинов пожрем, малахова с прочей малышевой поглядим
В СССР ВРАЧИ!!! прямо! говорили
Проветривайте, свежий воздух, гуляйте
Ну да, что... У нас теперь не врачи, стобалльники, зато ЕГЭшные
а кто должен решать, если не министр со своим министерство? и притом заранее, а не на ходу как сейчас
А что удивительного, по всему городу нет антибиотиков ни в каком виде, ни для взрослых, ни для детей. А наш Крайздрав еще только готовит письма в Минздрав, чтоб краю с лекарствами помогли. Все эти смерти на совести чиновников
Знакомая написала из Питербурга, все нормально, скорая через 20 минут, не пойму, что заранее, знали еще весной о второй волне, все можно было продумать. подготовить, старшие курсы мединститута на резерв, заменить медсестер. регистраторов, затоварить лекарствами аптеки, бездействие, безответственность. халатность
"Отличная болезнь", выкашивает старых и больных, и газовых камер не надо.
17.10.2020 15:33
гость
Знакомая написала из Питербурга, все нормально, скорая через 20 минут.
Начинаешь сравнивать медицину с Москвой или Санкт- Петербургом,сразу крик,что вы сравниваете!!!
Но, как начислять зарплату,так.... Барнаульские чиновники на третьем месте в России по уровню зарплат. Уступили госслужащие краевого центра только коллегам из обеих столиц.
Это в августе ИА "Амител" писал
Обычный сезонный грипп убивал больше
*
Нет, по крайней мере у нас в алтайском крае. Об этом вам скажет любой врач-терапевт из поликлиники и стационара. И пневмонии при гриппе в несколько раз меньше, чем при ковиде.
Ещё выяснилось, что при амбулаторном лечении ковида пациенту должны выдать лекарства бесплатно. Видимо поэтому диагноз неохотно ставят.
Умножьте на 10 это будет близко к правде
Писали. что в Москве лечащимся амбулаторно от ковида выдают пульсоксиметры для самонаблюдения.
Практически по всему миру сейчас такая ситуация. Из-за многократно возросшей нагрузки на медицину не хватает лекарств, больниц, врачей.
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За 20 лет правления Пу в стране в разы сократилось кодичество койко мест, больниц и врачей.
К 2016 году, по разным оценкам по сравнению с 2000 годом, количество больниц в стране сократилось в 2-5 раз, происходило и сокращение коечной ёмкости большинства больниц, уменьшилось количество поликлиник почти на 3000.
за весь этот бардак должна отвечать власть, а путин и министры должны сидеть на нарах за преступления против своего народа
17.10.2020 16:38
- гость -
За 20 лет правления Пу в стране в разы сократилось кодичество койко мест, больниц и врачей.
--------
Да, и это тоже сыграло свою роль. И до эпидемии медицину так "оптимизировали", что ощущалась нехватка мед.помощи, врачей, мед.аппаратуры. А сейчас еще и валовый наплыв больных произошел. Что мы можем сделать - так это по возможности стараться вести себя так, чтобы сохранить своё здоровье и окружающих.
Похоже власти решили поберечь народ от подлинной информации по ситуации с короновирусом. Естественно, для блага населения, ну чтобы паники, типа не было.
Тем более, что даже технологически наша медицмна не способна не то, что лечить, но и просто диагностировать эту заразу.
17.10.2020 14:51
- гость -
Обычный сезонный грипп убивал больше...
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Очень спорное утверждение:
2018 год:
По данным Роспотребнадзора за весь год было зарегистрировано 30883968 случаев острой инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации и 38838 случаев заболевания гриппом. По данным Росстата за этот год от ОРЗ и гриппа скончалось 486 человек.
2020 год:
По данным Роспотребнадзора за март-август было зарегистрировано 995319 случаев заболевания COVID-19. По данным Росстата за этот период от COVID-19 (основная причина смерти, вирус идентифицирован) скончалось 21384 человека.
Почитал я тут вашу коронобесию и решил рассказать одну историю из своей жизни. Случилось это в июле незадолго до моего дня рождения, отцу стало плохо(он сердечник и после инсульта), приехала короче скорая и повезли его в ДЦ делать КТ значит, а человек уже заторможен(на лицо инсульт очередной), так вот тромб встал в ДЦ и реанимация ехала 40 минут, неделя реанимации и потом 1 день на ИВЛ(он сердечник и у него дыхания не хватало) хотя вроде нормально лежал до этого и как итог ушел из дома своими ногами, а увезли на кладбище. Что я вам хочу сказать дорогие мои любители поорать про свою с....ю корону, сдохните вы не от короны. Так что думайте башкой, а не тем что вам вдалбливают в ваши бестолковки. Здоровья вам и думайте своими бестолковками.
Ах да баранам в масках забыл написать, а о кислородном голодании вы что-то слышали? носите и задыхайтесь своими соплями на здоровье.
А у меня четверо знакомых пенсионеров могли бы жить да жить, а от ковида... Царствие небесное.
17.10.2020 19:39
- гость -
А вы уверенны что от..., я не просто так написал что думалки забили чем попало.
Ну, у двоих вирусная пневмония вдруг летом... Двое других от хронических болезней на фоне ковида. Так что в статистику не попалии, похоже.
17.10.2020 19:55
- гость -
ковид это ОРВИ для начала, но с осложнениями, если ослаблен иммунитет.
А пневмония она всегда была и летом и зимой.
Сказал же мозги промойте.
Пока блатные бездари управляют мадициной- хорошего не ждём!