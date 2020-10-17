Алтайский край повторил свой рекорд по смертям больных ковидом

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о 184 новых случаях COVID-19, выявленных в регионе за минувшие сутки. Общее число инфицированных с начала эпидемии выросло до 16 223 человек. Выздоровели 13 834 человек, из них 49 – за прошедшие сутки.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 54, Бийск – 27, Ключевский район – 12, Родинский и Локтевский районы – по 11, Волчихинский и Михайловский районы – по 8, Мамонтовский и Ребрихинский районы – по 7, Славгород – 6, Рубцовск и Целинный район – по 5, Угловский район – 4, Змеиногорский, Солтонский, Третьяковский и Шипуновский районы – по 2, Краснощековский и Поспелихинский районы – по 1.

За сутки скончались еще 13 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Это повторение рекорда, зафиксированного двумя днями ранее. Количество летальных исходов в Алтайском крае достигло 638. В 298 случаях причиной смерти стал коронавирус.

На 17 октября в тяжелом состоянии находятся 317 пациентов, из них 118 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 638 коек.