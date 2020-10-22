На реверсивном движении во Власихе не работает светофор

Очевидцы рассказали о том, что светофор, который установили во Власихе, на участке с реверсивным движением, не работает. Водители едут с двух сторон и подвергаются опасности.

"Светофор на реверсивном движении через реку в селе Власиха, в сторону Силикатного – не работает вообще. Водители едут одновременно с двух сторон", – написала жительница города.

Ранее amic.ru сообщал о том, что на улице Мамонтова во Власихе продолжаются работы по оборудованию объездного пути, который необходим на время реконструкции моста через одноименную реку. Из-за этого было организовано реверсивное движение.