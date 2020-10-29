Психически нездоровая пенсионерка попыталась задушить соседку в Алтайском крае

62-летняя жительница Новичихинского района с психическим заболеванием предстанет перед судом по обвинению в покушение на убийство соседки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что в июне 2020 года в одном из сел муниципалитета между двумя живущими по соседству женщинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленница попыталась задушить 64-летнюю знакомую. Однако завершить задуманное у агрессивной сельчанки не получилось, поскольку родственники потерпевшей успели ей помешать.

"В ходе предварительного следствия женщине, попытавшейся убить соседку, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у нее психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Новичихинского района постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Рубцовска убил сожительницу из-за отказа идти за спиртным. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил подругу головой о дверной косяк, что и стало причиной ее гибели.