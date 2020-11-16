Forbes назвал лучшим звездным дизайнером 2020 года уроженку Барнаула Анику Керимову

Журнал Forbes признал дизайнера из Алтайского края Анику Керимову "Звездным дизайнером года" в рамках ежегодной церемонии награждения "Люди года".

В нарядах от уроженки Барнаула можно увидеть множество звезд российского шоу-бизнеса: Леру Кудрявцеву, Наташу Королеву, Дану Борисову, Азизу и других. При этом сейчас дизайнер решила переключиться на одежду для мужчин и на днях уже выпустила новую линию.

Как отмечает сама Керимова, награда от Forbes для нее очень ценна, особенно с учетом огромной конкуренции в рамках номинации.

"Я обещаю, что и впредь, несмотря на пандемию, не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать вас новинками", – сказала Керимова.

В будущем дизайнер хочет создать одежду для самого популярного артиста страны, хотя пока она и не называет его имени. "Думаю, и так многие знают, кто у нас главный", – добавила Керимова.