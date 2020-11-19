Горячее питание алтайских школьников в 2021 году станет дороже

В 2021 году на питание одного школьника в Алтайском крае выделят по 54 рубля в день, что на три рубля больше, чем в 2020 году.

Как пишет пресс-служба регионального правительства, в следующем году край получит 1,171 млрд рублей на обеспечение питания для учеников начальных классов. Всю сумму распределят на питание 120 тысяч детей в течение всего года.

Глава Министерства образования Алтайского края Максим Костенко отметил, что власти также выделили 110 миллионов рублей на питание детей с ограниченными возможностями. Он напомнил, что такие ученики должны питаться два раза в день или получать сухой паек, если не приходят в школу.

Ранее amic.ru писал, что глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко резко раскритиковал организацию бесплатного питания в Алтайском крае. Он заострил внимание на жалобах родителей алтайских школьников на меню.

Ранее стало известно, что Алтайский край получил дополнительные 100 млн рублей на кухонное оборудование для школ. На эти деньги учреждения закупят конвекционные печи, электроплиты, мясорубки, холодильники и многое другое. Всего в 2020 году на организацию горячего питания в школах направят 150 млн рублей.