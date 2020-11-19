Эксперт рассказал, какие болезни увеличивают риск смерти при коронавирусе в 12 раз

Сердечно-сосудистые заболевания у людей, которые подхватили коронавирус, увеличивают риск смерти в 12 раз, заявил гендиректор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

По его словам, наличие таких заболеваний не увеличивают риск инфицирования ковидом, однако повышают вероятность осложнений во время болезни.

"Частота госпитализаций таких пациентов возрастает в шесть раз, летальность среди них, по последним данным, увеличивается в 12 раз", – цитирует Бойцова "Российская газета".

Кардиолог подчеркнул, что у каждого третьего переболевшего коронавирусом пациента возникают проблемы с кровообращением.

По данным на 19 ноября, число заболевших коронавирусом в России составляет 2 млн человек, скончались свыше 34 тысяч пациентов. За минувшие сутки оперштаб зафиксировал 23 610 новых больных и 463 летальных исхода.