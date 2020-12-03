Такой день. Автомобиль на дне озера и молодежь, не желающая оставаться в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 3 декабря. Без коронавируса.

Власти Барнаула ищут способы удержать молодежь в городе. Как отметила вице-мэр Мария Кулагина, сейчас первостепенная задача – сделать краевую столицу привлекательной для подрастающего поколения в плане проживания и работы.

Неподалеку от одного из сел Каменского района прошла операция по поднятию со дна озера автомобиля. Кому принадлежит машина, выяснить пока не удалось.

Жителей Барнаула призвали аккуратнее ходить по тротуарам из-за образовавшейся наледи. Во всех районах города скользкие участки уже обрабатывают дорожники. Всего в краевой столице планируют очистить 676 тысяч квадратных метров тротуаров.

Алтайскую активистку Марию Пономаренко оштрафовали за участие в акции антимасочников в барнаульском трамвае. По данным СМИ, сумма взыскания составила 2 тысячи рублей.

Из-за относительно теплой погоды лед на реках Алтайского края еще недостаточно окреп. В связи с этим открытие ледовых переправ в регионе откладывается.

Охранника барнаульской гимназии будут судить за конфликт со школьником, в результате которого последний получил травмы. Теперь чоповцу грозит до двух лет колонии.