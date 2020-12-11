Проверяющие не нашли нарушений антиковидных мер в Ленинском районе Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Сотрудники полиции Ленинского района совместно с представителями народной дружины "Барнаульская" за неделю провели пять рейдов. Специалисты продолжают контролировать соблюдение ограничительных мер в рамках исполнения антиковидного указа губернатора Алтайского края.

Как сообщает пресс-центр мэрии, в ходе рейдов проверяющие посетили более 60 объектов. Это торговые центры, нестационарные торговые объекты, точки общественного питания. В ходе рейдов не выявлено ни одного нарушения как среди покупателей, так и среди продавцов и организаций.

Как уже сообщал amic.ru, с начала эпидемии коронавируса в Алтайском крае инфекцию выявили у 28 579 человек. Скончались 1260 пациентов с подтвержденным COVID-19.