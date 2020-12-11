Проверяющие не нашли нарушений антиковидных мер в Ленинском районе Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Сотрудники полиции Ленинского района совместно с представителями народной дружины "Барнаульская" за неделю провели пять рейдов. Специалисты продолжают контролировать соблюдение ограничительных мер в рамках исполнения антиковидного указа губернатора Алтайского края.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в ходе рейдов проверяющие посетили более 60 объектов. Это торговые центры, нестационарные торговые объекты, точки общественного питания. В ходе рейдов не выявлено ни одного нарушения как среди покупателей, так и среди продавцов и организаций.
Как уже сообщал amic.ru, с начала эпидемии коронавируса в Алтайском крае инфекцию выявили у 28 579 человек. Скончались 1260 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Комментарии
Как будто проблем у полиции нет, отсутствуют правонарушения... Занимаются не пойми чем
Слепоглухонемые дауны там по ходу
Все Докучаева в уличных торговцах рыбой, мясом и т.д. какие там санитарные нормы.
1. Незаконное предпринимательство.
2. Торговля в неположенном месте.
3. Торговля продуктами на проезжей части.
4. Неуплата налогов
И т.д и т.п...
Не нашли они нарушений....