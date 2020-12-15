"О "Посуда Центре" там ни слова". Министр Попов о появлении ковидного госпиталя на базе ТЦ

Вопрос о развертывании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" в Барнауле пока остается открытым. Об этом в интервью amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, окончательное решение будет принято до конца декабря.

"Пока мы не можем определенно говорить, что это будет "Посуда Центр". 30 октября было распоряжение губернатора с поручением Минздраву заняться поиском возможных мощностей, чтобы развернуть ковидный госпиталь в немедицинском учреждении. О "Посуда Центре" там пока ни слова. Решение еще впереди. Думаю, мы о нем узнаем в ближайшую неделю-две", – заявил Попов.

По словам министра, на данный момент нет ни договора аренды, ни проекта, ни договора по проведению модернизации.

"Понятно, что это, скорее всего, будет "Посуда Центр". Но лучше дождаться официальной информации. Мы же пока работаем с тем, что есть. Нам поручили проработать вопрос, и мы это сделали: определили, что работу в новом госпитале организует городская больница № 8. Уже даже составлен пофамильный список тех, кто будет трудиться в новом госпитале", – рассказал Попов.

Министр подчеркнул, что это "не делается по щелчку пальцев". Ведомство должно вложить бюджетные деньги, отчитаться за них, закупить лекарства, оборудование.

Как уже сообщал amic.ru, о создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" стало известно в начале ноября. 2 ноября магазин закрылся для посетителей. Торговцы переехали в соседний ТЦ "Геомаркет". Позже общественник Геннадий Шейда сообщил, что госпиталь откроется не раньше 2021 года.

Полную версию интервью с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым можно прочитать здесь.