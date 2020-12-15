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"О "Посуда Центре" там ни слова". Министр Попов о появлении ковидного госпиталя на базе ТЦ

, ИА "Амител"
По словам главы алтайского Минздрава, на данный момент никаких документов на этот счет нет
ТЦ 'Посуда центр' / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ТЦ "Посуда центр" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вопрос о развертывании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" в Барнауле пока остается открытым. Об этом в интервью amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, окончательное решение будет принято до конца декабря.

"Пока мы не можем определенно говорить, что это будет "Посуда Центр". 30 октября было распоряжение губернатора с поручением Минздраву заняться поиском возможных мощностей, чтобы развернуть ковидный госпиталь в немедицинском учреждении. О "Посуда Центре" там пока ни слова. Решение еще впереди. Думаю, мы о нем узнаем в ближайшую неделю-две", – заявил Попов.

По словам министра, на данный момент нет ни договора аренды, ни проекта, ни договора по проведению модернизации.

"Понятно, что это, скорее всего, будет "Посуда Центр". Но лучше дождаться официальной информации. Мы же пока работаем с тем, что есть. Нам поручили проработать вопрос, и мы это сделали: определили, что работу в новом госпитале организует городская больница № 8. Уже даже составлен пофамильный список тех, кто будет трудиться в новом госпитале", – рассказал Попов.

Министр подчеркнул, что это "не делается по щелчку пальцев". Ведомство должно вложить бюджетные деньги, отчитаться за них, закупить лекарства, оборудование.

Как уже сообщал amic.ru, о создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" стало известно в начале ноября. 2 ноября магазин закрылся для посетителей. Торговцы переехали в соседний ТЦ "Геомаркет". Позже общественник Геннадий Шейда сообщил, что госпиталь откроется не раньше 2021 года.

Полную версию интервью с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым можно прочитать здесь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

15.12.2020 10:54
- гость -

Уже совсем не смешно

15.12.2020 10:56
Вино

Кинут Отмашкина, к бабке ходить не надо

15.12.2020 10:56
- гость -

Еще не все деньги "освоили" Позор!

15.12.2020 10:57
Гостья

Писали же,что студенты там ведут работы по расчистке помещения..Кручу-верчу,запутать хочу..

15.12.2020 10:57
- гость -

https://www.amic.ru/news/472790/
Несмотря на то, что ковидный госпиталь в "Посуда Центре" откроется только в 2021 году, часть коек в нем могут задействовать раньше, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время заседания в АКЗС в среду, 25 ноября.
По его словам, саму площадку планируют сдать в первой половине января. Однако первые 200-250 коек могут быть использованы для размещения больных коронавирусом уже в декабре – как раз в период возможного подъема заболеваемости гриппом.

15.12.2020 11:30
- гость -

да уж.... не китайцы...

15.12.2020 11:32
- гость -

15.12.2020 11:30
- гость -
Да даже не эстонцы....

15.12.2020 11:39
читающий

пока господин Попов то собирается открыть госпиталь, то очень "осторожно относится к этому и прорабатывает вопрос" в крае продолжают умирать люди, которым помощь либо не оказывается, либо оказывается неправильно, т.е. те, кто нуждается в госпитализации, а мы все думаем....

15.12.2020 11:41
- гость -

хуже эстонцев(

15.12.2020 12:02
гость

Что ж ты, фpаеp, сдал назад?

15.12.2020 12:07
Лана

Успокойтесь, уже, никакого госпиталя там не будет. Все заморожено. Денежные средства освоены. Всё хорошо.

15.12.2020 12:14
- гость -

И за эту братву мы осенью проголосуем - а они будут править дальше!

15.12.2020 12:22
Мимопроходящий

Подонки.

15.12.2020 12:29
гость

В.Н.Отмашкин зачем спрашивается деньги свои тратил по покупку здания? Что за кидок?

15.12.2020 12:37
- гость -

Крикуны, вы бы хоть в сути вопроса попытались разобраться.
одно частное лицо купило магазин у другого частного лица. Покупатель объявил, что хочет построить там мед.учреждение. На данный момент актуально открыть ковидный госпиталь. Есть желание у нового хозяина привлечь туда конфессионно бюджетные средства. Причем здесь Попов?

15.12.2020 12:47
гость

попова в отставку!!!!!!!!!!!!

15.12.2020 12:49
Прохожий

дай бог через год откроют. Китайцы за такое время новый аэропорт строят.

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