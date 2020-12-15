"О "Посуда Центре" там ни слова". Министр Попов о появлении ковидного госпиталя на базе ТЦ

Вопрос о развертывании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" в Барнауле пока остается открытым. Об этом в интервью amic.ru рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, окончательное решение будет принято до конца декабря.
"Пока мы не можем определенно говорить, что это будет "Посуда Центр". 30 октября было распоряжение губернатора с поручением Минздраву заняться поиском возможных мощностей, чтобы развернуть ковидный госпиталь в немедицинском учреждении. О "Посуда Центре" там пока ни слова. Решение еще впереди. Думаю, мы о нем узнаем в ближайшую неделю-две", – заявил Попов.
По словам министра, на данный момент нет ни договора аренды, ни проекта, ни договора по проведению модернизации.
"Понятно, что это, скорее всего, будет "Посуда Центр". Но лучше дождаться официальной информации. Мы же пока работаем с тем, что есть. Нам поручили проработать вопрос, и мы это сделали: определили, что работу в новом госпитале организует городская больница № 8. Уже даже составлен пофамильный список тех, кто будет трудиться в новом госпитале", – рассказал Попов.
Министр подчеркнул, что это "не делается по щелчку пальцев". Ведомство должно вложить бюджетные деньги, отчитаться за них, закупить лекарства, оборудование.
Как уже сообщал amic.ru, о создании ковидного госпиталя на базе "Посуда Центра" стало известно в начале ноября. 2 ноября магазин закрылся для посетителей. Торговцы переехали в соседний ТЦ "Геомаркет". Позже общественник Геннадий Шейда сообщил, что госпиталь откроется не раньше 2021 года.
Полную версию интервью с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым можно прочитать здесь.
Комментарии
Уже совсем не смешно
Кинут Отмашкина, к бабке ходить не надо
Еще не все деньги "освоили" Позор!
Писали же,что студенты там ведут работы по расчистке помещения..Кручу-верчу,запутать хочу..
https://www.amic.ru/news/472790/
Несмотря на то, что ковидный госпиталь в "Посуда Центре" откроется только в 2021 году, часть коек в нем могут задействовать раньше, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время заседания в АКЗС в среду, 25 ноября.
По его словам, саму площадку планируют сдать в первой половине января. Однако первые 200-250 коек могут быть использованы для размещения больных коронавирусом уже в декабре – как раз в период возможного подъема заболеваемости гриппом.
да уж.... не китайцы...
15.12.2020 11:30
- гость -
Да даже не эстонцы....
пока господин Попов то собирается открыть госпиталь, то очень "осторожно относится к этому и прорабатывает вопрос" в крае продолжают умирать люди, которым помощь либо не оказывается, либо оказывается неправильно, т.е. те, кто нуждается в госпитализации, а мы все думаем....
хуже эстонцев(
Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
Успокойтесь, уже, никакого госпиталя там не будет. Все заморожено. Денежные средства освоены. Всё хорошо.
И за эту братву мы осенью проголосуем - а они будут править дальше!
Подонки.
В.Н.Отмашкин зачем спрашивается деньги свои тратил по покупку здания? Что за кидок?
Крикуны, вы бы хоть в сути вопроса попытались разобраться.
одно частное лицо купило магазин у другого частного лица. Покупатель объявил, что хочет построить там мед.учреждение. На данный момент актуально открыть ковидный госпиталь. Есть желание у нового хозяина привлечь туда конфессионно бюджетные средства. Причем здесь Попов?
попова в отставку!!!!!!!!!!!!
дай бог через год откроют. Китайцы за такое время новый аэропорт строят.