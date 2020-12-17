"Выглядит комично". Постпред России оценил расследование дела Навального

Постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов прокомментировал ролик оппозиционера Алексея Навального, в котором он поименно называет "сотрудников ФСБ", которые якобы причастны к его отравлению ядом группы "Новичок".
Чижов подчеркнул, что не видит никакой логики в приведенном расследовании.
"Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес, — заявил постпред (цитата по РИА Новости). — Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой — вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно".
Он также обратил внимание, что изначально обвиняли одну спецслужбу России, а затем внезапно переключились на другую.
Как ранее писал amic.ru, что Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
15 октября из-за инцидента с Навальным ЕС ввел санкции в отношении ряда руководящих сотрудников администрации президента России. Им запретили въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах сообщества заморозили.
12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального.
Комментарии
Да современная Россия вообще очень комичная, где президент говорит про своего пресс-секратаря, что он пургу гонит и оставляет его гнать пургу дальше.
Конечно смешно, если бы не было так грустно
Наконец-то правильная реакция на всю эту пургу. А то взяли моду оправдываться по поводу каждого похмельного бреда.
Так эти граждане на фото существуют, и чем они занимаются? Об этом умолчал.
Конечно это комично, что в стране существует группа убийц на службе у государства (за наши налоги), которая вершит внесудебную расправу над гражданами России! Сталин тройками прикрывался, а этот маньяк какой-то...
Навальный сразу заявил, что попытается узнать кто его пытался убить. Очевидно это было не так легко, как нам кажется, вот и затянулось на месяца.
Как же так плохо работают спецслужбы, что три года охотились, а убить так и не смогли))))
У Навального своя личная спецслужба, которая имеет доступ к прослушке телефонов и персональным данным сотрудников ФСБ?
что три года охотились, а убить
Так перед ними поставили не просто застрелить на мосту, а убить так чтобы потом можно было списать на некие заболевания.
17.12.2020 08:52
- гость -
Вам лично доложили о такой задаче? Или м.б. это вы ставили ее?