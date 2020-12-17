"Выглядит комично". Постпред России оценил расследование дела Навального

Постоянный представитель РФ при ЕС, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов прокомментировал ролик оппозиционера Алексея Навального, в котором он поименно называет "сотрудников ФСБ", которые якобы причастны к его отравлению ядом группы "Новичок".

Чижов подчеркнул, что не видит никакой логики в приведенном расследовании.

"Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес, — заявил постпред (цитата по РИА Новости). — Все это выглядит, с одной стороны, комично, а с другой — вызывает массу вопросов к тому, кому изначально это было выгодно".

Он также обратил внимание, что изначально обвиняли одну спецслужбу России, а затем внезапно переключились на другую.

Как ранее писал amic.ru, что Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования очертили группу лиц, которая с 2017 года незаметно сопровождала Навального в его поездках и якобы готовила его убийство.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

15 октября из-за инцидента с Навальным ЕС ввел санкции в отношении ряда руководящих сотрудников администрации президента России. Им запретили въезд на территорию Евросоюза, а их финансовые активы в странах сообщества заморозили.

12 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального.