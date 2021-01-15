На строительство детского сада в Камне-на-Оби потратили 165 млн рублей

В частном секторе в Камне-на-Оби построили современный ясли-сад на 200 человек. Из краевого бюджета на эти цели выделили 165 млн рублей.

"Не было в этом микрорайоне ни одного дошкольного учреждения, родители вынуждены были возить детей в центр. Сегодня там абсолютно новый двухэтажный детский сад. У нас в районе аналогов ему нет. На каждом этаже по четыре группы, где дети будут находиться, отдельно спальные комнаты, большой, оснащенный по последнему слову техники пищеблок, большой музыкальный зал, отдельно спортивный зал, помимо игровых", – рассказала начальник управления образования Каменского района Надежда Корыткина.

Сад примет первых воспитанников уже в марте 2021 года, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Ранее amic.ru писал о том, что детский сад № 273 в Барнауле назвали в честь пилотажной группы "Стрижи". В сентябре 2020 года ее участники посетили дошкольное учреждение.