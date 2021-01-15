Две полосы проспекта Ленина перекроют для движения 16 января

Две полосы проспекта Ленина возле здания № 45 перекроют 16 января с 10:00 до 18:00. В этот период дорожные службы займутся восстановлением асфальта, которое повредили при ликвидации аварии на сетях.

Как пишет пресс-центр мэрии Барнаула, в это время будут перекрыты левая и средняя полоса по нечетной стороне проспекта. После окончания работ движение по всем полосам будет открыто.

Напомним, что 12 января перекресток проспекта Ленина и улицы Чкалова в Барнауле заполнился водой, которая хлынула из-под земли. На кадрах с места происшествия видно, что вдоль дороги течет мощный поток, а на проезжей части образовались большие лужи. Несколько зданий временно остались без воды.