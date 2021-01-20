Правительство России поблагодарило мэра Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк получил благодарственное письмо от Минэкономразвития РФ, в котором выражается признательность за участие краевой столицы в ежегодном конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами". Об этом сообщает пресс-служба мэрии в среду, 20 января.
"Барнаул особо отмечен конкурсной комиссией за достижения в области формирования системы привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения города в рамках ценовой зоны теплоснабжения и концессионных соглашений и за укрепление доходной базы местных бюджетов, развитие их самостоятельности", – говорится в сообщении.
Помимо градоначальника, благодарность от министра Максима Решетникова получил и коллектив специалистов, которые "участвовали в подготовке и реализации практики за эффективную, качественную работу и неравнодушный подход".
Напомним, в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин выразил благодарность алтайскому губернатору Виктору Томенко за вклад в становление и развитие Государственного совета.
Комментарии
Лучше бы участие проявили в получении-обновлении общественного транспорта. Хоть не пустое порожнее.
И за то что маску на глаза напяливает)))
Нормальный глава.