Правительство России поблагодарило мэра Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк получил благодарственное письмо от Минэкономразвития РФ, в котором выражается признательность за участие краевой столицы в ежегодном конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами". Об этом сообщает пресс-служба мэрии в среду, 20 января.

"Барнаул особо отмечен конкурсной комиссией за достижения в области формирования системы привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения города в рамках ценовой зоны теплоснабжения и концессионных соглашений и за укрепление доходной базы местных бюджетов, развитие их самостоятельности", – говорится в сообщении.

Помимо градоначальника, благодарность от министра Максима Решетникова получил и коллектив специалистов, которые "участвовали в подготовке и реализации практики за эффективную, качественную работу и неравнодушный подход".

Напомним, в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин выразил благодарность алтайскому губернатору Виктору Томенко за вклад в становление и развитие Государственного совета.