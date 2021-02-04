Такой день. Задержание экс-главы района Октябрьского района и проблемы с водой в Косихе

Amic.ru – о главных новостях Алтайского края за 4 февраля.

Следственный комитет возбудил в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. По данным следователей, преступления произошли с июля 2017 года по март 2018 года. 4 февраля бывшего чиновника задержали.

Около 100 жителей села Косиха уже более двух недель остаются без воды. Местная администрация не может решить проблему с обеспечением водой жителей улицы Боровой. Причиной чрезвычайной ситуации стали сильные морозы, из-за которых нарушилось водоснабжение.

Житель Барнаула продемонстрировал, что для катания на сноуборде совсем не обязательно отправляться в Шерегеш или Белокуриху – оказалось, что для этого достаточно нечищеного тротуара на проспекте Красноармейском.

В Алтайском крае закрыто на карантин 36 групп в детских садах и 39 классов в школах. Там из-за ОРВИ отсутствуют более 20% детей. Образовательный процесс частично приостановлен в 18 школах и 27 детсадах. По прогнозам специалистов, подъем заболеваемости продлится в течение шести недель.

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2011. Заразились еще 180 человек (всего 39 724), выздоровели 108 (всего 35 637).