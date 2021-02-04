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Новости

Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило две тысячи

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались 12 зараженных коронавирусом

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2011.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 180 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 724. Выздоровели за это время 35 637 (+108 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Яровое, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Крутихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Троицкий, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Петропавловский, Табунский районы– по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Рубцовский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 345 пациентов, из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 789 коек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.02.2021 11:27
гость

А что-то прививочная кампания затормозилась, во всяком случае в Рубцовске не записывают, говорят вакцины нету, а в новостях сведения, что вакцина еще в выходные появилась. Народ мрёт, а мы срочно помогаем вакциной дружественным и не очень странам. Как-то подленько.

4.02.2021 11:39
Евгений

2000, зачем эта информация мне ? С этого года пора новую статистику вести.

4.02.2021 12:31
- гость -

Спасибо косоглазым...

4.02.2021 12:51
- гость -

Эти косоглазые почти ежегодно какую нить дрянь миру подарят. Трамп хотел с ними разобраться. Но увы.

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