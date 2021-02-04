Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило две тысячи

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 12 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2011.

За сутки в регионе лабораторно подтвердили 180 случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных с начала эпидемии в крае достигло 39 724. Выздоровели за это время 35 637 (+108 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 47, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Яровое, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Бийский, Крутихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Алейск, Белокуриха, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Михайловский, Троицкий, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Бурлинский, Волчихинский, Залесовский, Павловский, Петропавловский, Табунский районы– по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Рубцовский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 345 пациентов, из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 789 коек.