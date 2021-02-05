Власти пообещали решить проблему оставшихся без воды жителей алтайского села

Власти прояснили ситуацию с оставшимися без воды жителями села Косиха. По данным администрации Косихинского района, в конце января во время сильных морозов перемерз водопровод, однако отогреть его из-за холодов не получилось.

Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", в общей сложности без ресурса остались 15 домов на улице Боровой, где проживают 37 человек. Специалисты нашли место промерзания и вели поиск резервного колодца, но выяснилось, что водопроводные сети промерзли по всей улице.

После вмешательства регионального Минстроя в селе начнут пробивать промежуточные колодцы для поэтапного прогрева. По словам главы администрации района Сергея Старухина, в пятницу, 5 февраля, специалисты оценят возможность прокладывания новой трубы.

Местные власти ведут работы по обеспечению попавших под отключение жителей водой. На водонапорной башне оборудована колонка, организован подвоз воды в чистой бочке.

Напомним, что о проблеме в селе Косиха стало известно накануне, 4 февраля. По словам местных жителей, им приходится буквально своими силами добывать воду в течение последних двух недель. Из-за нерегулярного подвоза воды и якобы использования грязной бочки из-под жидких отходов сельского хозяйства сельчанам приходится топить дома снег.

При этом, считают местные жители, администрация не сильно торопилась решать проблему и обещала восстановить водоснабжение только летом 2021 года.