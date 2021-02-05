Власти пообещали решить проблему оставшихся без воды жителей алтайского села

Власти прояснили ситуацию с оставшимися без воды жителями села Косиха. По данным администрации Косихинского района, в конце января во время сильных морозов перемерз водопровод, однако отогреть его из-за холодов не получилось.
Как пишет "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59", в общей сложности без ресурса остались 15 домов на улице Боровой, где проживают 37 человек. Специалисты нашли место промерзания и вели поиск резервного колодца, но выяснилось, что водопроводные сети промерзли по всей улице.
После вмешательства регионального Минстроя в селе начнут пробивать промежуточные колодцы для поэтапного прогрева. По словам главы администрации района Сергея Старухина, в пятницу, 5 февраля, специалисты оценят возможность прокладывания новой трубы.
Местные власти ведут работы по обеспечению попавших под отключение жителей водой. На водонапорной башне оборудована колонка, организован подвоз воды в чистой бочке.
Напомним, что о проблеме в селе Косиха стало известно накануне, 4 февраля. По словам местных жителей, им приходится буквально своими силами добывать воду в течение последних двух недель. Из-за нерегулярного подвоза воды и якобы использования грязной бочки из-под жидких отходов сельского хозяйства сельчанам приходится топить дома снег.
При этом, считают местные жители, администрация не сильно торопилась решать проблему и обещала восстановить водоснабжение только летом 2021 года.
Комментарии
и якобы использования грязной бочки из-под жидких отходов сельского хозяйства
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Почему якобы? Разве из администрации прозвучало опровержение этой информации? Меня лично совсем не удивляет что людям приводили воду в в бочке из под г. Обычное скотское отношение к людям банды захватившей власть.
"Напомним, что о проблеме в селе Косиха стало известно накануне, 4 февраля."
Господа хватит тормозить это началось с декабря, и скажу больше-такое происходит каждый год! Ни местная власть ни депутат Траутвейн (Единая Россия - которую жители "забывают благодарить" по словам Якушева) вообще мышей не ловят им глубоко пофиг!
to 7.23
Та ну.
Своей не было (в целом районном центре!), взяли, что дали.
Бочки нет, специалистов нет (местных). Техники для чистки дороги тоже, похоже, нет.