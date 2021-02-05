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88 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 5 февраля

, ИА "Амител"
Почти 140 человек вручную очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

До 88 единиц техники вывозят снег с дорог и тротуаров Барнаула в пятницу, 5 февраля. Помимо этого, 101 дворник и 38 грузчиков очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки, сообщает пресс-центр мэрии.

В администрации также отметили, что за прошедшую ночь с городских улиц вывезли свыше 7,5 тыс. кубометров снега. На линии работали 158 спецмашин, среди которых 58 – наемные.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Строителей, Калинина, Комсомольского, Юрина, участков улиц Молодежной, Димитрова, Северо-Западной, Георгиева, 50 лет СССР, Энтузиастов, Пушкина, Короленко, Ползунова, Мамонтова, Пионеров, Сизова, Воровского, 8 Марта, Парфенова, Кулагина, Змеиногорского тракта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель снегоуборочной машины на кольце рядом с Речным вокзалом в Барнауле "валил боком", проезжая участок на площади Баварина. Момент дрифта попал на видеозапись.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

5.02.2021 11:03
Александр

А зачем простому барнаульцу количество техники, убирающей улицы? Простому человеку достаточно, чтобы улицы были очищены, а каким образрм и какими силами совершенно не важно.

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