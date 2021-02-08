В Алтайском крае воссоздадут круглогодичный детский лагерь "Артек"

В Алтайском крае состоялось выездное заседание с участием замминистра РФ Екатерины Толстиковой, посвященное воссозданию на территории "Бирюзовой Катуни" круглогодичного лагеря "Артек", который был эвакуирован в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба международного детского центра "Артек".

"Сибирский Артек" возведут при участии ВЭБ.РФ и группы компаний "Просвещение". По предварительным оценкам, на постройку комплекса потребуется 25,7 миллиарда рублей. Он сможет за одну смену принимать по 1500 детей со всей России и зарубежья.

В лагере будет несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

В ходе визита директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко обсудил с зампредседателя правительства Алтайского края Игорем Степаненко возможность реализации проекта "Губернаторский лагерь" – открытия регионального лагеря, использующего опыт и передовые программы "Артека".

"Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные программы "Артека", – заявил Федоренко. – К примеру, в 2017-2018 годах в АИС "Путевка" было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в "Артек", тогда как реальную возможность за этот период получили 79 тысяч".

Напомним, что 3 июля 2020 года министр просвещения Сергей Кравцов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов приехали в Белокуриху, где вместе с губернатором Виктором Томенко посетили особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь" и обсудили идею создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря.

"Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, "Артек" переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра", – отметил Шувалов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона уже давно работают над идеей круглогодичного образовательного центра. На данный момент уже решены вопросы отведения земельного участка и создана необходимая инженерная инфраструктура.