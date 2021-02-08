Мусорный коллапс грозит Бийску из-за снежных завалов

Бийчане жалуются на проблему с мусором – уже в течение нескольких недель в переулке Пионерском не вывозится мусор. По словам местных жителей, одна из организаций, занимающихся вывозом бытовых отходов, прекратила свою деятельность, а машина регионального оператора сбора ТКО не может доехать до свалки из-за снега.

Как объяснил директор предприятия "Спецобслуживание – Центральное" Алексей Щербатов Бийскому телевидению, из-за перепада температур снег стал проваливаться, а потому у водителей начались сложности с подъездом.

"Мы обращались и в управляющие компании, и в администрацию города писали письма о том, что нужно очистить доступ к местам сбора ТКО", – цитирует Щербатова "Бийский рабочий".

В клининговых компаниях информацию о прекращении деятельности не подтвердили, однако рассказали, что из-за плохого состояния дорог сложности возникают по всему городу и порой мусор вывезти не получается.

Тем временем бийчане берут ситуацию в свои руки – большинство жителей переулка Пионерского погрузили накопленный мусор в свои автомобили и перевезли его в мусорные баки рядом с многоэтажными домами.

В администрации Бийска же заявляют, что ситуация находится под контролем. По словам замглавы города по обращению ТКО Андрея Тарана, вопрос с вывозом уже проработан с регоператором, и компания готова начать работу в усиленном режиме.

Напомним, "снежные" проблемы в Бийске касаются не только вывоза мусора. 5 февраля водители автобусов остановили свою работу на два часа, собравшись в районе остановки "Кристалл", чтобы выразить протест по поводу качества уборки дорог.

Чуть позже на место приехал глава Бийска Александр Студеникин. Мэр выслушал жалобы протестующих и "принял меры для очистки территории конечной остановки". Как уточнили в официальном сообществе города, "градоначальник потребовал от дорожных служб впредь вовремя проводить все необходимые работы".

Кроме того, очевидцы сообщают о сложностях с проездом автомобилей экстренных служб. Вечером 5 февраля машина пожарных застряла в сугробе, а днем 6 февраля проблемы испытала уже скорая помощь.

Тем временем ситуацией уже заинтересовалась городская прокуратура – ведомство даст оценку работе местных властей и подрядчиков, которые отвечают за уборку снега.