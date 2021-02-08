Двух жителей Барнаула оправдали по делу о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия в отношении его напарника. Об этом рассказали в пресс-службе Алтайского краевого суда.
Сам инцидент произошел 24 февраля 2020 года. Застолье с участием 45-летнего и 43-летнего мужчин переросло в конфликт и угрозы убийством. Соседям не понравился шум, и они вызвали полицию. Увидев правоохранителей, один из мужчин взялся за нож и вышел из квартиры.
Следователи считали, что один дебошир повалил правоохранителя на пол и пытался ударить ножом, а его приятель в это время напал на второго полицейского. Правоохранителям удалось выйти из схватки победителями.
На основе этой версии было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрели в Алтайском краевом суде. Присяжные оправдали подсудимых, но не пояснили, как по их версии все произошло.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в Барнауле молодой человек обругал и укусил сотрудника полиции. Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.
Комментарии
Барнаульцев оправдали по делу о нападении с ножом на полицейского
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И опять же новости Сверхдержавы.
Присяжные оправдали подсудимых
Прикольно. Теперь если на полицейских с ножом выйдут, они развернутся и уедут
Присяжных на мыло
Присяжных лишить доверия
Нормальные полицейские используют табельное оружие.
14:43
- гость -
Присяжных лишить доверия
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Возможно, что то смутило 12 человек, раз они вынесли такое решение?
Это не новость свехдержавы, а новости из рубрики про криминал из сводок МВД. Не нравиться, не читайте.