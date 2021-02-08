Барнаульцев оправдали по делу о нападении с ножом на полицейского

Двух жителей Барнаула оправдали по делу о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и применении насилия в отношении его напарника. Об этом рассказали в пресс-службе Алтайского краевого суда.

Сам инцидент произошел 24 февраля 2020 года. Застолье с участием 45-летнего и 43-летнего мужчин переросло в конфликт и угрозы убийством. Соседям не понравился шум, и они вызвали полицию. Увидев правоохранителей, один из мужчин взялся за нож и вышел из квартиры.

Следователи считали, что один дебошир повалил правоохранителя на пол и пытался ударить ножом, а его приятель в это время напал на второго полицейского. Правоохранителям удалось выйти из схватки победителями.

На основе этой версии было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрели в Алтайском краевом суде. Присяжные оправдали подсудимых, но не пояснили, как по их версии все произошло.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Барнауле молодой человек обругал и укусил сотрудника полиции. Горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.