Названа дата проведения Шукшинского фестиваля на Алтае в 2021 году

Шукшинский фестиваль пройдет в Алтайском крае с 20 по 24 июля. Соответствующая информация появилась в событийном календаре на 2021 год, составленном Алтайтурцентром и региональным управлением по развитию туризма и курортной деятельности.

Напомним, все крупные фестивали, запланированные на лето 2020 года, в Алтайском крае отменили из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. Эта же участь постигла и мероприятие, посвященное памяти известного алтайского писателя и режиссера.

Планировалось более 50 различных мероприятий и показов фильмов в рамках Шукшинского кинофестиваля. Ожидалось, что на него приедет обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский постановщик Эмир Кустурица, который якобы уже дал согласие на визит в Алтайский край. Однако все отменилось.

Фестиваль провели в сентябре в онлайн-формате. Показы прошли с 3 по 5 число. Их можно было наблюдать на больших экранах, размещенных на трех площадках краевой столицы: "Барнаульская крепость", Парк спорта Алексея Смертина и Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. В связи с действующими ограничениями на просмотры фильмов приглашали не более 50 человек.