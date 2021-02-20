Решили без обсуждения. Управление молодежной политики о закрытии лиги "КВН-Алтай"

Решение о закрытии лиги "КВН-Алтай" было принято в одностороннем порядке, никаких предложений о встрече для обсуждения и урегулирования ситуации в управление молодежной политики Алтайского края не поступало, говорится в сообщении ведомства, которое получила редакция amic.ru.

В ведомстве сообщили, что на организацию игр лиги, а также на участие команд в сочинском фестивале в 2018-2019 году выделили 945 тысяч рублей. Также лиге оказывали безвозмездную помощь в размещении рекламы.

По словам представителей управления, руководству лиги "КВН-Алтай" предлагали площадку для проведения игр в онлайн-формате и приглашали поучаствовать в нескольких мероприятиях, но эти предложения были отвергнуты.

"Вместе с тем в Алтайском крае есть успешные примеры адаптации к новым условиям и проведении мероприятий в онлайн-формате. Так, в 2020 году дирекция Юниор лиги Алтайского края организовала школу КВН, а также финал сезона в онлайн-формате, а дирекция Барнаульской лиги КВН провели онлайн-турнир по разминке "Шутки с дивана" и онлайн-фестиваль команд КВН. Что свидетельствует о сохранении и развитии КВН-движения региона", – говорится в сообщении.

Решение о закрытии лиги было принято в одностороннем порядке из-за невозможности "самоокупаемости при проведении полноценного сезона в нынешних условиях", а также необходимостью присутствия чемпиона лиги "КВН-Алтай" на Международном фестивале команд КВН "КиВиН", определить которого стало невозможно в связи с отказом дирекции лиги проводить мероприятия в онлайн-формате. Отмечается, что предложений о встрече для обсуждения и урегулирования ситуации не поступало.

В управлении добавили, что готовы поддерживать КВН-движение в Алтайском крае, а "инициатива лиги о прекращении работы не означает прекращение КВН-движения".

Напомним, о закрытии региональной лиги "КВН-Алтай" после восьми лет успешной работы объявил ее директор Андрей Новиков на видеохостинге YouTube 18 февраля. По его словам, в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр.

Замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина своеобразно прокомментировала информацию о закрытии лиги и заявила, что "свято место пусто не бывает".