"Неправда". Мама Вари Голошубовой опровергла информацию о 13 ранах, нанесенных дочери

Регина Голошубова опровергла информацию о том, что на груди ее годовалой дочери Вари, умершей 11 января 2021 года в Советской ЦРБ, было 13 колотых ран, нанесенных врачами. На прошлой неделе СМИ со ссылкой на женщину сообщили, что судмедэксперты назвали точное количество повреждений, которые привели к кровоизлиянию в легких и летальному исходу. Это вызвало новую волну негатива в адрес медиков. В комментарии amic.ru женщина назвала информацию, опубликованную в СМИ, неправдой. По словам Регины, ничего такого она журналистам не говорила.

Регина Голошубова рассказала, что на данный момент ее ознакомили только с первой судебно-медицинской экспертизой (следствие может назначать дополнительные экспертизы, – прим. редакции), и о "13 колотых ранений" информации там не было.

"В заключении судебно-медицинской экспертизы, с которым ознакомили меня, этого не было, никаких 13 ран. Его суть была в том, что причиной смерти стали проколы легких. Без каких-либо подробностей", – сообщила Регина.

Следствие продолжается, и семья ждет его результатов. А пока Голошубовы добиваются, чтобы врачей, которые оказывали помощь Варе, отстранили от работы на период следствия. Сейчас, как сообщили amic.ru 24 февраля в администрации Советской ЦРБ, оба медика продолжают работать.

15 января в Советской ЦРБ amic.ru поясняли, что врачи могут быть отстранены от работы только по результатам проверки. 22 февраля пресс-служба Минздрава Алтайского края заявила, что проверка уже прошла, и ее результаты переданы в следственные органы. Судя по тому, что врачи по-прежнему трудятся в ЦРБ, нарушений с их стороны министерство не выявило.

Кроме того, Регина Голошубова рассказала, что ее семья намерена добиваться переквалификации уголовного дела. В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до трех лет. Голошубовы уверены, что виновных необходимо судить по статье ст. 293 "Халатность", по которой предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю, в ближайшее время будет назначена комиссионная экспертиза. На основании ее результатов следствие и суд смогут сделать выводы о том, насколько профессионально действовали медработники. Также результаты комиссионной экспертизы могут стать поводом для переквалификации статьи.

Напомним, утром 11 января годовалая Варя Голошубова пролила на себя кружку горячего чая. Родители обратились за помощью в Советскую ЦРБ. Ожоги были незначительные, но медики положили ребенка в реанимацию, где пытались поставить капельницу против обезвоживания. Девочка погибла после установки катетера в подключичную вену. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ей повредили легочную ткань. Катетеризацию проводил врач-реаниматолог со стажем работы более 30 лет. В этот момент рядом с ним был заведующий реанимационным отделением.

После того, как об истории с гибелью девочки рассказали в СМИ и соцсетях, на сайте change.org появилась петиция в защиту врача-реаниматолога. Автор документа просит "снизить количество нападок в социальных сетях на врача". Адресована петиция Минздраву Алтайского края. На данный момент ее поддержали 209 человек.

Почти в тоже время Голошубовы опубликовали свою петицию, в которой просят наказать врачей. Адресована она президенту РФ и губернатору Алтайского края. Ее подписали 629 человек.