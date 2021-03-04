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Новости

В Бийске будет ездить бесплатный автобус, пока не ходят трамваи

, ИА "Амител"
В наукограде третьи сутки не могут восстановить трамвайное движение
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Временный автобусный маршрут запустят в Бийске до восстановления движения трамваев, которые перестали ездить из-за снегопадов. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на мэрию наукограда.

Автобус "Газель Next" начнет возить пассажиров от остановки "Лесозавод" до трамвайного остановочного пункта "Гилева" с 14:00 четверга, 4 марта. Последний автобус будет отходить с "Лесозавода" в 20:00. При этом с 5 марта маршрут будет работать с 06:00 утра.

Уточняется, что автобус будет ходить до тех пор, пока в городе не восстановят движение трамваев до остановки "Лесозавод". Поскольку мера временная, номер маршруту не присвоили. Проезд для пассажиров будет бесплатным.

Напомним, что после сильного снегопада в Бийске 2 марта трамваи не вышли на линию. К утру 3 марта восстановить движение электротранспорта не удалось. О запуске трамваев власти отрапортовали лишь к вечеру, правда, движение вагонов восстановили лишь частично.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.03.2021 13:19
АБОРИГЕН

Так могут или не могут? Или отчитавшиеся врут?

4.03.2021 13:21
- гость -

Автобус "Газель NEXT"
----

Один автобус? Сколько мест в этом автобусе?

4.03.2021 13:22
- гость -

Уточняется, что автобус будет ходить до тех пор, пока в городе не восстановят движение трамваев до остановки "Лесозавод".
------

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