В Бийске будет ездить бесплатный автобус, пока не ходят трамваи

Временный автобусный маршрут запустят в Бийске до восстановления движения трамваев, которые перестали ездить из-за снегопадов. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на мэрию наукограда.

Автобус "Газель Next" начнет возить пассажиров от остановки "Лесозавод" до трамвайного остановочного пункта "Гилева" с 14:00 четверга, 4 марта. Последний автобус будет отходить с "Лесозавода" в 20:00. При этом с 5 марта маршрут будет работать с 06:00 утра.

Уточняется, что автобус будет ходить до тех пор, пока в городе не восстановят движение трамваев до остановки "Лесозавод". Поскольку мера временная, номер маршруту не присвоили. Проезд для пассажиров будет бесплатным.

Напомним, что после сильного снегопада в Бийске 2 марта трамваи не вышли на линию. К утру 3 марта восстановить движение электротранспорта не удалось. О запуске трамваев власти отрапортовали лишь к вечеру, правда, движение вагонов восстановили лишь частично.