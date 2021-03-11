Мэрия Барнаула выставит на аукцион восемь дачных участков

Администрация Барнаула готовит аукционы по продаже дачных участков в нескольких садоводствах. Мэр города Вячеслав Франк поручил комитету по земельным ресурсам определить стоимость земель, установить время и место проведения торгов.

Согласно ряду постановлений, опубликованных на правовом портале городской администрации, на аукцион выставят следующие участки:

СНТ "Калинка", улица 24-я, участок № 13, площадь 3 сотки;

СТ "Машиностроитель", по улице 4-й, площадь 4 сотки;

СНТ "Монтажник", участок № 8, площадь 4 сотки;

СТ "Дизель", улица № 20, участок № 241, площадь 6 соток;

СТ "Кооператор", участок № 16а, площадь 5 соток;

СНТ "Алтай" участок № 69б, площадь 8 соток;

СТ "Степной-2", линия № 5, участок № 400, площадь 12 соток"

СТ "Степной-2", линия № 6, участок № 398, площадь 12 соток.

Кадастровая стоимость участков начинается с 16 тысяч рублей и узнать ее можно на публичной кадастровой карте.

Напомним, что в Барнауле появился ряд объявлений о продаже крупных земельных участков в пригороде, которые, по уверениям собственников, подходят для комплексного строительства. Площадь территорий – от 1,8 до 90 га, а цена – от 14 до 96 млн рублей.