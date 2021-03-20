В Барнауле водители автобусного маршрута не довозят пассажиров до конечной

В Барнауле водители автобусного маршрута № 33 высаживают пассажиров прямо на дороге с односторонним движением, не довозя их до конечной. О проблеме рассказала жительница краевого центра в сообществе Barnaul 22. По ее словам, ситуация не меняется и не связана с приходом нового перевозчика на маршрут.

"Водители на конечной остановке "Нефтебаза" высаживают пассажиров прямо на дороге, не довозя до остановки. Тут одностороннее движение, останавливаются они на повороте и пассажиры вынуждены идти по дороге, где машины едут им в спину, а ещё гололед и сугробы", — поделилась женщина.

Она добавила, что по скользкой дороге вынуждены ходить не только взрослые, но и дети. При этом, по данным горожанки, звонки диспетчеру и в комитет по транспорту города проблему не решили.

Ранее сообщалось, что пассажироперевозчик, обслуживающий автобусный маршрут № 33 в Барнауле, с 15 марта прекратил свою работу на маршруте. При этом само направление не исчезло, а стоимость проезда по нему стала ниже.