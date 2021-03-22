В Новосибирской области мать и отчима ребенка обвинили в его убийстве

В Новосибирской области следователи предъявили обвинение в убийстве 6-летнего мальчика его 31-летней матери и ее сожителю. Их заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов поселка Кудряшовский вечером 19 марта. Правоохранители выяснили, что в течение того для мать и отчим мальчика распивали спиртное и в один момент решили заняться его воспитанием.

"Со слов отчима, они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте", — рассказали в СК.

Во время допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним провели проверку показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает. Обвиняемым назначили судебные психолого-психиатрические экспертизы.

В рамках расследования правоохранительные органы также проверят органы опеки на предмет халатности. По предварительным данным уже известно, что отчим мальчика периодически его избивал. Расследование уголовного дела продолжается.