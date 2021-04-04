Владимир Путин проведёт совещание по выполнению прошлогоднего послания

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором заслушает отчёт по выполнению поручений из прошлогоднего послания Федеральному Собранию. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

В послании 2020-го года Путин предлагал внести поправки в Конституцию, продлить социальные выплаты, наладить поставки лекарств, увеличить число бюджетных мест в вузах и многое другое.

По информации СМИ, новое послание запланировано на 22 апреля, однако точная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.

Ранее Владимир Путин, говоря о национализации, допустил возможность использования такого инструмента. По его словам, это возможно в случае невыполнения гособоронзаказа.