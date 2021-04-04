Владимир Путин проведёт совещание по выполнению прошлогоднего послания

Президент России Владимир Путин проведёт совещание, на котором заслушает отчёт по выполнению поручений из прошлогоднего послания Федеральному Собранию. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
В послании 2020-го года Путин предлагал внести поправки в Конституцию, продлить социальные выплаты, наладить поставки лекарств, увеличить число бюджетных мест в вузах и многое другое.
По информации СМИ, новое послание запланировано на 22 апреля, однако точная дата пока не определена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.
Ранее Владимир Путин, говоря о национализации, допустил возможность использования такого инструмента. По его словам, это возможно в случае невыполнения гособоронзаказа.
Комментарии
Как там майские указы?
Скоро юбилей отмечать!
обещай, не обещай, всё равно все дружно в рай
Так он не просто послал, а еще и что-то поручил?
Уверен что отчитаются на твердую пятерку с плюсом.
Прекрасное стало еще прекрасней. Чудесное еще чудесатей.
Обнулился, закуклился и теперича имеет право пожизненного правления, разве остальные обещания так важны?
5.04.2021 05:56
Пионер
Как там майские указы?
какого года...
- Невозможно работать! (Министр экономического развития)
- Вы даете нереальные планы! (Министр финансов)
- Это, как его, волюнтаризм! (Премьер-министр)
«Я считаю, что самым главным элементом в укреплении российской государственности на сегодняшний день является стабильность. Стабильность в стране, в обществе не может быть обеспечена другим путем, кроме как стабильностью законодательства и основного закона страны — Конституции. Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен», - цитата Путина 2007 года
Поэтому ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен», - цитата Путина 2007 года
а потом 4 года грелки и пришло прозрение )))
А засекреченный воздух Красноярска будут обсуждать?
Обещаем обещать?