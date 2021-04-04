Такой день. Единственный комфортный город Алтая и обрушение стены в лицее

Частичное обрушение стены произошло в лицее № 2 в Камне-на-Оби. В здании учебного заведения осыпалась часть кирпичной кладки.

Барнаул вошёл в список наиболее комфортных для жизни городов России по итогам 2020 года. Все остальные населённые пункты Алтайского края не добрались до минимума баллов по итогам исследования Минстроя.

Сразу два жёстких ДТП произошло в ночь с 3 на 4 апреля в Барнауле. Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Смирнова и Чеглецова, а второе ДТП произошло на пересечении улицы Шукшина и Георгия Исакова.

Жительница Барнаула на своей странице в Instagram опубликовала сразу несколько сторис, посвящённых пешеходной зоне на Мало-Тобольской – по всей улице разбросан мусор, окурки и пустые бутылки. Местами лежат кучи грязи, а из-под плитки торчат провода и арматура.

Правительство Алтайского края проведёт социологическое исследование по вопросам коррупции в регионе. Для этого власти объявили тендер, стартовая цена которого составляет 250 тысяч рублей.