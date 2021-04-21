Барнаулец пожаловался на рекламные звонки с голосом Димы Билана

Барнаулец обратился в антимонопольную службу с жалобой на телефонный звонок от ювелирного магазина Sunlight. Для рекламы компания использовала голос певца Димы Билана.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, в канун Нового года мужчине позвонил "автомат", который голосом известного исполнителя начал предлагать ему купить золотые украшения со скидкой 70%. При этом в заявлении барнаулец утверждает, что никогда не являлся клиентом магазина и не давал своего согласия на телефонную рекламу.

Однако антимонопольщики этот факт не подтвердили – в ходе рассмотрения дела выяснилось, что абонент не проставил отметки о несогласии на получение SMS и аудиосообщений при регистрации личного кабинета на сайте Sunlight. В результате дело, которое возбудило УФАС против компании, прекращено.