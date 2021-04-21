Барнаулец пожаловался на рекламные звонки с голосом Димы Билана

Барнаулец обратился в антимонопольную службу с жалобой на телефонный звонок от ювелирного магазина Sunlight. Для рекламы компания использовала голос певца Димы Билана.
Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, в канун Нового года мужчине позвонил "автомат", который голосом известного исполнителя начал предлагать ему купить золотые украшения со скидкой 70%. При этом в заявлении барнаулец утверждает, что никогда не являлся клиентом магазина и не давал своего согласия на телефонную рекламу.
Однако антимонопольщики этот факт не подтвердили – в ходе рассмотрения дела выяснилось, что абонент не проставил отметки о несогласии на получение SMS и аудиосообщений при регистрации личного кабинета на сайте Sunlight. В результате дело, которое возбудило УФАС против компании, прекращено.
Комментарии
Фасы за Билайна оказались
Как бы Альфа банк и Открытие отвязать от рекламных звонков и смс
Недавно наорал на Владимира из Сервисного центра, уже раз 10 звонил. Говорил, что у меня нет пластиковых окон, продолжает звонить.
Ой... а кто-то знает и узнаёт голос Димы Билана?!!!!!!! А по окнам да, достали!
Кому как. Знакомая, одинокая пожилая женщина, рассказывала со смехом: "Билан от Санлайта поздравил с днем рождения, сообщил о падарке и бонусах. Конечно, ерунда, ... Но приятно!"