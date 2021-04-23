В МЧС прокомментировали крупный пожар на складе в Барнауле

В пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю дали подробный комментарий по масштабному пожару в логистическом центре на улице Власихинской, 177, в Барнауле. По словам спасателей, информация о пожаре, которая поступила от персонала объекта, не отражала реальной картины происшествия, а потому на наращивание сил и средств тушения потребовалось время.
Как сообщает Barnaul 22, по прибытии на место пожарные обнаружили стремительное распространение огня по кровле. Перед МЧС стояла задача не допустить перехода пламени на газовую котельную, административное здание и соседние строения.
Помимо большого количества горючих материалов, в здании хранились газовые баллоны, которые периодически взрывались. При этом ближайший гидрант находился более чем в полутора километрах от склада, что дополнительно осложняло работу.
Проверка строения надзорными органами была запланирована на 2021 год. Запросов на дополнительную проверку и проведение учений от владельцев не поступало.
Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются. Проводятся осмотры места пожара, опрашиваются арендаторы помещений, назначены пожарно-технические экспертизы.
Напомним, инцидент произошёл вечером 9 апреля по адресу ул. Власихинская, 177. Площадь пожара по официальным данным составила 1200 квадратных метров. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб. По словам горожан, было несколько взрывов.
Очевидец рассказал, что загоревшийся склад принадлежит компании "MSV Логистик". Она специализируется на аренде складских помещений.
Корреспонденту amic.ru удалось запечатлеть на видео момент, когда объятое огнём здание рухнуло.
Комментарии
Проверка на 21 год!
А при сдаче в эксплуатацию не проверяли что ли?