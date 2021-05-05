В Роспотребнадзоре объяснили, почему без второй дозы вакцины от COVID-19 не обойтись

Поставив только один укол вакцины от ковида, человек может заболеть уже через пару месяцев. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, вторая доза вакцины обязательна, чтобы сформировать стойкий иммунитет. Причём речь идёт как о препарате "Спутник V", так и об "ЭпиВакКороне".
Отказавшись от второй прививки, человек ставит своё здоровье под угрозу, уверен Горелов. Эффект от первого укола, по его словам, будет, но продлится недолго.
"После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на два-три месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надёжную защиту от инфекции", – цитирует специалиста РИА Новости.
Он отметил, что для иммунологов это нормальная практика: вводить вакцину несколькими дозами. Например, от вируса папилломы человека и гепатита В вводят сразу три инъекции.
А вот интервал между уколами мог бы быть ещё больше, уверен Горелов. Оптимальным, по его словам, был бы интервал 35-40 дней. 21 день – это вынужденный срок в условиях пандемии, чтобы сформировать коллективный иммунитет быстрее, подчеркнул специалист.
Масштабная вакцинация от коронавируса проходит по всей стране. В Алтайском крае сейчас можно привиться двумя вакцинами – "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". На сегодняшний день в регионе полностью привились 123 082 человека. Ещё 71 021 житель региона получил первую дозу вакцины и ждёт вторую.
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