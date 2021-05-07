Такой день. Дымка в Алтайском крае и подъём воды в реке Обь

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 7 мая.
В здании Пенсионного фонда в Барнауле на улице Партизанской, 94, произошёл пожар. Возгорание обнаружено на третьем этаже строения. По прибытии на место наблюдалось плотное задымление, однако в здании не было людей.
Уровень воды в реке Обь по гидропосту в Барнауле за сутки поднялся на 20 сантиметров и приближается к критическому. Сейчас вода держится на отметке 526 сантиметров, что значительно превосходит среднее значение за 14 лет – 399 см.
Более 130 пожаров потушили в Алтайском крае за минувшие сутки, из которых около 90 – ландшафтные. Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве "Геолог" в Первомайском районе, в пяти километрах от населённого пункта Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.
829 продуктовых наборов и поздравительных открыток вручат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Наборы подготовлены за счёт средств бюджета Алтайского края из продуктов питания местных производителей.
Губернатор Виктор Томенко провёл выездное совещание о готовности барнаульского гребного канала к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт с 20 по 23 мая. Подготовку объекта завершат в ближайшие дни.
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