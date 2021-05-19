Приёмная кампания – 2021: сложно ли поступить в вузы Алтайского края?

Приёмная кампания в вузах России и в частности Алтайского края стартует в середине июня. Она будет отличаться от всех предыдущих – начиная с того, что будет дольше длиться, заканчивая новыми правилами конкурсного отбора, в которых непросто разобраться. Если в 2020 году большинство вузов принимали студентов дистанционно, то в этом коронавирусных ограничений уже меньше. Тем не менее заявления теперь можно подавать как очно, так и по электронной почте – во все университеты. О том, чем уникальна приемная кампания – 2021 и легко ли будет стать студентом алтайских вузов в этом году, корреспондент amic.ru Полина Жданова узнала в приёмных комиссиях барнаульских университетов.

Сроки приёмной кампании

Приёмная кампания в 2021 году будет необычной – впервые отменили "вторую волну" зачислений. У выпускников есть только одна попытка на поступление, но зато больше времени определиться – приём будет длиться дольше, чем в предыдущие годы. Принимать документы начнут с 18 июня, а завершат 29 июля. Оригиналы документов (на зачисление) будущие студенты смогут подать до 17 августа, а льготники – до 4 августа.

"Министерство образования продлило в этом году сроки приёмной кампании. Распоряжение об этом пришло только в конце апреля. До 1 июня мы должны обновить на сайтах даты подачи документов и зачисления, до этого момента на сайт лучше не опираться, звоните в приёмные комиссии и узнавайте всё по числам там", – уточнили в Алтайском государственном университете.

В АГИК даты творческих испытаний пока ещё не известны. Как объяснили в приёмной комиссии, их выложат на сайте, но позже, в июне. В каждом вузе творческий конкурс проводится по индивидуальному графику. Все вступительные испытания должны завершиться до конца июля.

Конкурсные списки опубликуют на сайтах вузов 2 августа 2021 года.

Льготников традиционно зачисляют до начала основной волны – приказы о приоритетном зачислении появятся на сайтах вузов уже 6 августа.

Остальные же категории абитуриентов результаты узнают в единый для всех учебных заведений день – 17 августа. В этот же день будут заключать договоры на платное обучение.

И ещё один бонус: дополнительный набор в вузы (если вдруг остались свободные места) разрешено проводить до конца 2021 года.

Больше бюджетных мест и больше возможностей

В этом году каждый абитуриент может подать заявления в пять вузов на десять различных направлений – выбор для выпускников 2021 года представлен широкий. Это больше, чем в предыдущие годы.

В Министерстве образования Алтайского края подчёркивают, что в этом году при поддержке краевой администрации удалось увеличить общее количество бюджетных мест. Обучаться за счёт государства смогут 11 413 студентов (из них более шести тысяч – бакалавры). Это на 61 человека больше, чем в 2020-м.

Сколько бюджетных мест в алтайских вузах:

В АлтГУ на очное обучение примут 1407 бюджетников, на заочное – 208, на вечернее – 7. Из них целевые квоты составят 178 мест на очном, 40 – на заочном и 1 – на вечернем.

В Алтайском политехническом университете выделили 1365 бюджетных очных мест (100 из них принадлежит филиалу Рубцовска, 204 – Бийску) и 231 заочное бюджетное место (106 – в Рубцовске). Общее количество целевых квот около 100, сообщили в приемной комиссии вуза.

В педагогическом университете всего 961 бюджетное место в бакалавриате (711 – очно, заочно – 250). В этом году Министерство образования выделило для будущих учителей на 150 мест больше, чем в прошлом.

В Алтайском государственном аграрном университете на очное могут поступить 700 бюджетников (из них 100 целевиков), на заочное – 300 (из них 30 целевиков).

В медицинском университете специалистам отвели 617 бюджетных мест. Заочного отделения в АГМУ нет, а количество целевых квот определят в июне, говорят в вузе.

В Алтайском государственном институте культуры – 172 очных и 65 заочных мест под бюджет, целевые квоты также пока неизвестны.

Цены на обучение

В этом году повышения цен на обучение бояться не стоит, уверяют в приёмных комиссиях алтайских вузов. Если это и произойдёт, то стоимость подрастёт совсем несущественно. На сегодняшний день средняя цена года в университетах Алтайского края варьируется от 80 до 150 тысяч рублей (очно) и от 20 до 50 тысяч рублей (заочно).

А что по льготам?

Сироты могут радоваться – в закон об образовании наконец-то внесли долгожданные поправки, которые дают им бессрочное право на льготное поступление (ранее эту льготу продлевали на ограниченный срок).

Что касается остальных льготников, всё остается по-прежнему: 10% от общего количества бюджетных мест университеты обязаны отдать им.

Напомним, к льготной категории абитуриентов относятся:

– инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства и лица, ставшие инвалидами при прохождении военной службы;

– дети из многодетных семей;

– дети сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей, погибших Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы;

– ликвидаторы радиационных аварий и лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС.



А вот золотые медалисты, победители олимпиад и те, кто сдал ЕГЭ на 100 баллов, льготниками теперь не считаются. И все эти достижения не дадут выпускникам приоритетного права при поступлении.

Как изменились правила приёма в 2021 году?

Изменений много. Назовём основные и самые важные, которые обязательно стоит учитывать при поступлении:

Первое. Анонимные конкурсные списки

Учитывая то, что каждый выпускник может подать заявления в пять вузов на десять специальностей, его данные могут фигурировать в конкурсных списках целых 50 раз (утрированно, конечно, но представим максимум). При этом "найти себя" среди многообразия поступающих будет очень сложно – вместо привычных всем ФИО списки обезличат и сделают анонимными.

За каждым абитуриентом закрепят личный номер (СНИЛС или просто порядковое число). Именно по этому номеру и предстоит себя искать. Специалисты из приёмных комиссий уже переживают, что будет хаос, так как среди цифр легко потеряться. Они готовятся к огромному количеству звонков в этом году.

"Российским абитуриентам может быть не так трудно: они смогут отслеживать себя по номеру СНИЛС, а вот иностранные граждане в каждом вузе будут получать уникальный идентификационный номер. Если они подадут в несколько вузов, им будет сложно – в каждом номер будет свой", – сказал amic.ru ответственный секретарь приёмной комиссии Алтайского государственного политехнического университета Павел Черданцев.

Второе. Из конкурсных списков будут сразу удалять тех, кто принёс оригиналы документов

Если раньше поступающий мог оценить свои шансы на бюджет, глядя на то, сколько человек принесли оригиналы и подтвердили своё зачисление, то теперь это сделать сложнее. Тех, кто подаёт оригинал, будут удалять из общего конкурсного списка, не давая другим возможности определить свой реальный рейтинг. К радости выпускников, так будут делать не все вузы – об этом нужно уточнять в приёмных комиссиях.

Вот номера телефонов приёмных комиссий в вузах Барнаула:



Алтайский государственный университет – +7 (3852) 291-222

Алтайский государственный технический университет – +7 (3852) 29-07-29

Алтайский государственный медицинский университет – +7 (3852) 566-900

Алтайский государственный педагогический университет – +7 (3852) 62-95-39

Алтайский государственный институт культуры – +7 (3852) 54-73-59

Алтайский филиал РАНХиГС – + 7 (3852) 503-003

Третье. Абитуриенты имеют право подавать второе заявление о зачислении без отзыва предыдущего

Если выпускник подал заявление в один вуз, потом передумал и поступил в другой, его всё равно не удалят их базы данных в первом университете. В приёмных комиссиях говорят, что это может привести к искусственному разбуханию конкурсных списков. Новшество спорное, признают специалисты, отслеживать конкурс будет очень затруднительно, поэтому абитуриентам и из родителям нужно быть готовыми к тому, что придётся действовать вслепую при выборе университета.

Четвёртое. Вузы обязаны обновлять конкурсные списки на сайтах не реже пяти раз в сутки

Для поступающих это бесспорный плюс – рейтинг абитуриента будут обновлять практически в режиме реального времени. Раньше списки актуализировали раз в день или даже в несколько дней.

Тем не менее из-за ряда экспериментальных нововведений абитуриентам-2021 будет непросто разобраться с конкурсными списками и реально оценить свои шансы на место в том или ином университете. В вузах предполагают, что приёмная кампания в этом году будет очень напряжённой.

Но шансов поступить, напоминают в университетах, несмотря на все трудности, у нынешних выпускников стало гораздо больше. Выпускникам стоит только приложить хоть немного собственных усилий и успешно сдать ЕГЭ.