Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2020 году 5,382 млн рублей. Это значительно больше, чем было у неё по итогам 2019 года. Тогда Акимова задекларировала 4,001 млн рублей. По всей видимости, рост доходов связан с проведением крупной федеральной кампании – голосованием за поправки в Конституцию, – прошедшей прошлым летом. Сведения о доходах руководителя КИК размещены на сайте избиркома.

Ирина Акимова, как и в прошлые годы, владеет квартирой 44,7 кв. м. Обращает на себя внимание расширение автопарка главы краевого избиркома: к автомобилям Lexus и Toyota добавился ещё один Lexus. Кстати, в 2018 году Ирина Акимова также показала доход выше обычного – 5,785 млн рублей. Напомним, тогда в крае состоялись сразу две крупные избирательные кампании – по выборам президента РФ и губернатора.

Супруг Ирины Акимовой в 2020-м получил доход в размере 336,8 тысячи рублей (годом ранее – 590,5 тысячи). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м).

Напомним, в единый день голосования в 2021 году в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.