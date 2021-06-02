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Плюс 1,3 млн и Lexus в придачу. Глава Алтайского избиркома отчиталась о доходах за год

, ИА "Амител"
Ирина Акимова владеет квартирой и тремя иномарками
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова заработала в 2020 году 5,382 млн рублей. Это значительно больше, чем было у неё по итогам 2019 года. Тогда Акимова задекларировала 4,001 млн рублей. По всей видимости, рост доходов связан с проведением крупной федеральной кампании – голосованием за поправки в Конституцию, – прошедшей прошлым летом. Сведения о доходах руководителя КИК размещены на сайте избиркома.

Ирина Акимова, как и в прошлые годы, владеет квартирой 44,7 кв. м. Обращает на себя внимание расширение автопарка главы краевого избиркома: к автомобилям Lexus и Toyota добавился ещё один Lexus. Кстати, в 2018 году Ирина Акимова также показала доход выше обычного – 5,785 млн рублей. Напомним, тогда в крае состоялись сразу две крупные избирательные кампании – по выборам президента РФ и губернатора.

Супруг Ирины Акимовой в 2020-м получил доход в размере 336,8 тысячи рублей (годом ранее – 590,5 тысячи). Муж председателя крайизбиркома владеет квартирой (111 кв. м), офисным помещением (71,8 кв. м) и двумя парковочными местами (суммарно 43,8 кв. м).

Напомним, в единый день голосования в 2021 году в Алтайском крае пройдут выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.06.2021 15:09
Гость

Жесть, для чего она?

2.06.2021 15:20
- гость -

подсчитывать голоса за большие деньги , это вам не хлеб с морковкой растить...
это экономику поднимает, ввп страны прибавляет.
Все идем в подсчитанты, страна будет процветать.

2.06.2021 15:32
- гость -

Муж красавчик!
С таким доходом хата 111 кв офисное парковки.
И не жалуется мужик!

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