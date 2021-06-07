Барнаульская школьница сыграла с гроссмейстером Карповым в рамках шахматного фестиваля

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов отметил юбилей, организовав в Москве сеанс одновременной игры. Гроссмейстер одновременно сыграл сразу со 100 юными шахматистами. Они приехали в столицу со всей России, а также из стран ближнего зарубежья для участия в детском шахматном фестивале.

Мероприятие началось с поздравлений: совсем недавно Анатолий Карпов отпраздновал семидесятилетие. Президент федерации шахмат России Андрей Филатов вручил Карпову золотой знак ПШЭ за участие в развитии шахмат. Но подарки дарили не только юбиляру. Каждый из участников сеанса одновременной игры получил доску с автографом чемпиона.

Одной из участниц стала молодая шахматистка из Барнаула.

"Для меня это огромный шанс сыграть с действительно великим шахматистом – пусть не всю партию, но хотя бы несколько ходов. Я прилетела из Барнаула и очень впечатлена масштабами мероприятия. Очень хорошие впечатления остались от встречи и игры", – рассказала Татьяна Кузнецова.

Также в рамках детского шахматного фестиваля прошёл рапид-турнир "Международный кубок Анатолия Карпова".