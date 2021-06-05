В Барнауле продлили перекрытие малого Павловского тракта

В Барнауле продлили перекрытие проезжей части малого Павловского тракта до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

"Это нужно для качественного восстановления благоустройства, соблюдения технологии обратной засыпки, а также для устройства бетонного основания под проезжей частью", – уточнили энергетики.

На период ограничения движение автобусов маршрута № 47 организовано по следующей схеме: … проспект Строителей – Павловский тракт – съезд на малую проезжую часть Павловского тракта в районе здания № 154 (АЗС) – проезжая часть малого Павловского тракта и далее по обычному маршруту.

Ранее планировали, что движение транспорта по закрытому участку восстановят 3 июня. Перекрытие связано с ремонтом 178 метров трубопровода.