"Яндекс" подобрал список интересных слов, которые используют в Алтайском крае

Ко Дню русского языка "Яндекс" подготовил исследование о словах, которые используют только в определённых регионах России. В списке есть и те, которые отнесли к Алтайскому краю.
Сразу скажем, что для некоторых регионов характерных слов не нашлось – это не значит, что их там нет. Возможно, это связано с темами, которые выбирают местные авторы (на "Яндекс. Дзен", – прим. ред.), или в регионе просто мало интернет-пользователей, а, соответственно, и данных.
К Алтайскому краю отнесли такие слова, как: вехотка (мочалка), догоняшки, кондюк (кондиционер), лишкануть (преувеличить), обутки (обувь), пурхаться (суетиться), толчёнка (картофельное пюре), уматный (отличный) и другие.
Полный список интересных диалектных слов можно посмотреть по ссылке.
Комментарии
А как же легендарная мультифора?
а ещё слово "шоркать" (тереть вихоткой), я когда так говорила в другом регионе, все в отпаде были,
также литовка,везде просто коса))
Еще выражение "в одного". В одного бутылку выкушал
Также глагол стегать (ржать, прикалываться).
Помню в Новосибирске сказал что я стегал. Начали спрашивать кого ты стегал?
До талова - редко в других регионах говорят.
В одного стегал до талова.
Сотрудница, приехавшая из Казахстана, всегда смеялась по поводу выражения "картошку тяпать", утверждала что нужно говорить "картошку мотыжить".
Мотыжат мотыгой, а тяпают тяпкой
в Москве как-то сказал: "Съел бы сейчас толчёнку с тефтелей". Девушка помолчала некоторое время и сказала: "Это пюрешка с котлетой?". Забавно вышло. Ещё часто употреблял слово "Узбечка", в смысле кафе, пункт питания, тоже не знают такого слова)