"Яндекс" подобрал список интересных слов, которые используют в Алтайском крае

Ко Дню русского языка "Яндекс" подготовил исследование о словах, которые используют только в определённых регионах России. В списке есть и те, которые отнесли к Алтайскому краю.

Сразу скажем, что для некоторых регионов характерных слов не нашлось – это не значит, что их там нет. Возможно, это связано с темами, которые выбирают местные авторы (на "Яндекс. Дзен", – прим. ред.), или в регионе просто мало интернет-пользователей, а, соответственно, и данных.

К Алтайскому краю отнесли такие слова, как: вехотка (мочалка), догоняшки, кондюк (кондиционер), лишкануть (преувеличить), обутки (обувь), пурхаться (суетиться), толчёнка (картофельное пюре), уматный (отличный) и другие.

Полный список интересных диалектных слов можно посмотреть по ссылке.