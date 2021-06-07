Туман и жара. О погоде в Алтайском крае 7 июня

На территории Алтайского края с 1 по 7 июня действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Местами синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность.

В регионе в понедельник, 7 июня, температура воздуха составит +25...+30 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут от +21 до +23 градусов. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.