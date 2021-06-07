Российские туристы смогут въезжать в Черногорию без тестов на коронавирус

Российские туристы смогут въезжать в Черногорию без ПЦР-тестов. Виза для этого не требуется.

Такой порядок указал министр экономического развития республики Яков Милатович, сообщает ТАСС.

"Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд", – сказал он.

Он добавил, что в случае заражения коронавирусом на территории Черногории, туристам будет обеспечена квалифицированная медицинская помощь.

Милатович отметил, что в 2020 году туристическая отрасль Черногории столкнулась с серьёзным спадом. Из-за этого экономика страны упала на 15%.