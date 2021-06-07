В Алтайском крае изменят график движения электричек из-за Дня России

В связи с празднованием Дня России в Алтайском крае изменится расписание ряда пригородных поездов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

14 июня назначаются пригородные поезда:

№ 6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55);

№ 6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

№ 6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34);

№ 6113 сообщением Барнаул – Арбузовка (отправление в 10:55, прибытие в 12:53);

№ 6114 сообщением Арбузовка – Барнаул (отправление в 18:28, прибытие в 20:30);

№ 6388 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 18:02, прибытие в 19:17);

№ 6387 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 20:10, прибытие в 21:25).

14 июня отменяются электропоезда:

№ 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

№ 7105 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 06:50, прибытие в 08:25);

№ 6101 сообщением Депо – Барнаул (отправление в 07:06, прибытие в 07:45);

№ 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36).

15 июня назначается электропоезд:

№ 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 04:01, прибытие в 06:55).

15 июня отменяется электропоезд:

№ 6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 05:35, прибытие в 06:55).

Расписание остальных пригородных поездов и электричек не изменилось. Дополнительную информацию можно получить на сайте АО "Алтай-Пригород", по телефону +7 (3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.