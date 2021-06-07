"МегаФон", "ВымпелКом" и "Ростелеком" используют радиочастоты под сети 5G

"ВымпелКом", МегаФон и "Ростелеком" договорились, что станут участниками ООО "Новые цифровые решения" с равными долями в уставном капитале. Совместное предприятие операторов займётся вопросами обеспечения радиочастотными ресурсами для создания сетей 5G в России.

Соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент "ВымпелКома" Рашид Исмаилов и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Новые цифровые решения" будут проводить тестирования на электромагнитную совместимость, исследовать возможности использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей стандарта 5G. Также компания будет организовывать мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра от действующих радиоэлектронных средств различного назначения в диапазонах, приемлемых для развёртывания сетей 5G.

"За последние несколько лет в рамках пилотных проектов телеком-операторы протестировали возможности 5G в различных диапазонах и с использованием всех доступных видов оборудования. Такой совместный опыт поможет двигаться дальше к коммерческим запускам сетей пятого поколения в наиболее эффективных диапазонах частот с оптимальной стоимостью реализации", – отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Гендиректор также отметил, что МегаФон видит востребованность связи нового поколения со стороны бизнеса и абонентов. Оператор рассчитывает, что уже в ближайшее время сможет обеспечить основу для развития новых технологий в стране.

Напомним, в апреле 2021 года Федеральная антимонопольная служба согласовала заключение соглашения между "ВымпелКомом", МегаФоном и "Ростелекомом", учитывая, что документ содержит условия недискриминационного доступа к радиочастотам для всех участников рынка мобильной связи.