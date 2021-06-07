"Российские власти не планируют запрещать памперсы"

Правительство России не будет запрещать использование жизненно необходимых товаров, даже если они не подлежат переработке. В первую очередь речь идёт о подгузниках, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее анонсировала запрет на использование ряда одноразовых товаров, которые не подлежат переработке. При этом она отметила, что памперсы заменить невозможно и запрещать их никто не будет.

"Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдём на марлевые пелёнки опять или на какие-то фланелевые пелёнки для наших детей", – заявила Абрамченко.

Список товаров, которые будут запрещены, станет известен к концу года.