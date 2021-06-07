Правительство России не будет запрещать использование жизненно необходимых товаров, даже если они не подлежат переработке. В первую очередь речь идёт о подгузниках, сообщает РИА Новости.
Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее анонсировала запрет на использование ряда одноразовых товаров, которые не подлежат переработке. При этом она отметила, что памперсы заменить невозможно и запрещать их никто не будет.
"Мы не сумасшедшие, мы не будем делать этого запрета. Мы не перейдём на марлевые пелёнки опять или на какие-то фланелевые пелёнки для наших детей", – заявила Абрамченко.
Список товаров, которые будут запрещены, станет известен к концу года.
Комментарии
Сначала остальной мусор начните перерабатывать, а то как всегда не с того конца начинаем проблемы решать
"Российские власти не планируют запрещать памперсы"
Дальновидно. Памперсы им самим вскоре могут понадобиться.
Мы не перейдём на марлевые пелёнки опять или на какие-то фланелевые пелёнки для наших детей
некоторые взрослые тоже пользуются, если что.
7.06.2021 13:27
- гость -
"Российские власти не планируют запрещать памперсы"
Дальновидно. Памперсы им самим вскоре могут понадобиться.
Кастрюлю сними с головы, когда находишься в приличном обществе
А прокладки запретят, значит?