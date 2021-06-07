Власти не могут найти, кто будет достраивать ледовую арену в Барнауле за 700 млн

Строительство ледового дворца в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, вновь отложили на неопределённый срок. Работы на объекте начались ещё в 2011 году, но несколько раз останавливались из-за отсутствия финансирования. На этот раз планам властей помешали строители. Согласно аукциону на сайте госзакупок, возводить здание за 702 миллиона никто не захотел.
В 2020 году ледовую арену включили в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) с финансированием до 800 миллионов рублей. Планировалось разбить строительство на несколько этапов. Сдать объект предполагалось в конце 2023 года. Определить подрядчика должны были в середине мая, однако никто заявки не прислал. Победитель конкурса должен был разработать документацию и достроить крытый каток с искусственным льдом. Сооружение предназначено для школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай".
Предполагалось, что строить должен был барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов, который владеет "Титов-Ареной" и возвёл подобные спортивные объекты в Рубцовске и Бийске. Однако, по сведениям amic.ru, потенциального подрядчика может не устраивать цена контракта. Суммы, прописанные в смете, были заложены ещё в 2014-2015 годах. Но за последний год только стоимость металла увеличилась на 20-30%. Об этой проблеме застройщики говорили на недавнем круглом столе. Специалисты опасаются, что это может привести к тому, что никто не будет браться за социальные объекты в Алтайском крае.
Ледовый дворец "Алтай" возводили в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры РФ и спорта на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Работы на объекте начались в 2011 году, но были заморожены из-за сокращения федерального финансирования. В итоге проект "урезали", сделали более дешёвым и строить собирались своими силами. Сначала в 2018-м, потом – в 2019-м. В 2020 году все работы приостановили из-за эпидемии коронавируса.
Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Ранее достроить арену пообещал Александр Карлин, который был на тот момент губернатором края, а потом уже пришедший ему на смену Виктор Томенко.
Комментарии
Вы мне денег дайте, а я дострою, как ковидный госпиталь вы построили....
Ха.... 700 миллионов..... а чего Заказчик то отмалчивается то??? Пусть поведёт народу о том как заставили в своё время генпроектировщика уменьшить сметную стоимость объекта с 1300млн до 700млн.....
Ну а теперь с учётом инфляции и изменения стоимости материалов и оборудования цена не 700 а все 1500лямов.....
Да и в конце концов в чем проблема провести корректировку проекта и на повторную экспертизу сходить? Или как раз боязнь того что повторная экспертиза выдаст двукратный увеличение сметной стоимости и заказчику начнут задавать неудобные вопросы????
Зачем он нужен? Надо развивать лёгкую атлетику-там нужны только кроссовки,майка и шорты.
Ну СЭЛФ же! Кто еще способен на это?!
Эх, помню когда начинали строить - процесс бурлил и я не верил своим глазам. Даже подошел к строителям - спросил платят ли им зарплату, уверены ли они что объект достроится? Они мне сказали что деньги платят и хорошие, материалы не задерживают. Скоро стройку закончат. Это был год 2011 вроде.
Ну СЭЛФ же! Кто еще способен на это?!
Оно им надо?
Надо было в начале лед. коробку сделать, а потом замахиваться на вспомогательные постройки, а так конечно денег не хватило.
Не, ну по логике, кто начинал тот и должен достраивать!
Либо самостоятельно, либо под конвоем с вышками наблюдения...
Смешные цифры, 700 миллионов, с учетом того что подобные арены с нормальным оснащением в других городах стоят намного, на порядок и даже больше, дороже. Не знаю правда какая площадь планировалась у Арены нашей, может там от арены одно название.
7.06.2021 14:30
- гость -
Там был целый хоккейный стадион Мотор.
А теперь в городе есть ледовые Титов-арена и Карандин-арена. А ещё школа Черепанова. Нужен ли ещё один ледовый дворец?
ещё одно карлинское наследие, кроме музея на пл. Октября