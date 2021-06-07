Власти не могут найти, кто будет достраивать ледовую арену в Барнауле за 700 млн

Строительство ледового дворца в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, вновь отложили на неопределённый срок. Работы на объекте начались ещё в 2011 году, но несколько раз останавливались из-за отсутствия финансирования. На этот раз планам властей помешали строители. Согласно аукциону на сайте госзакупок, возводить здание за 702 миллиона никто не захотел.

В 2020 году ледовую арену включили в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) с финансированием до 800 миллионов рублей. Планировалось разбить строительство на несколько этапов. Сдать объект предполагалось в конце 2023 года. Определить подрядчика должны были в середине мая, однако никто заявки не прислал. Победитель конкурса должен был разработать документацию и достроить крытый каток с искусственным льдом. Сооружение предназначено для школы олимпийского резерва по хоккею "Алтай".

Предполагалось, что строить должен был барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов, который владеет "Титов-Ареной" и возвёл подобные спортивные объекты в Рубцовске и Бийске. Однако, по сведениям amic.ru, потенциального подрядчика может не устраивать цена контракта. Суммы, прописанные в смете, были заложены ещё в 2014-2015 годах. Но за последний год только стоимость металла увеличилась на 20-30%. Об этой проблеме застройщики говорили на недавнем круглом столе. Специалисты опасаются, что это может привести к тому, что никто не будет браться за социальные объекты в Алтайском крае.

Ледовый дворец "Алтай" возводили в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры РФ и спорта на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Работы на объекте начались в 2011 году, но были заморожены из-за сокращения федерального финансирования. В итоге проект "урезали", сделали более дешёвым и строить собирались своими силами. Сначала в 2018-м, потом – в 2019-м. В 2020 году все работы приостановили из-за эпидемии коронавируса.

Общая стоимость хоккейной арены оценивалась приблизительно в 500 миллионов рублей. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком – компания "Стройгаз". Ранее достроить арену пообещал Александр Карлин, который был на тот момент губернатором края, а потом уже пришедший ему на смену Виктор Томенко.