Обманываться рады: барнаульцы платят лжеэлектрикам по 5000 рублей за бесплатные счётчики

Лжеэнергетики в Барнауле предлагают жителям многоквартирных домов платную замену электросчетчиков, которая по закону является бесплатной, при этом подставляя их под крупные штрафы. Об этом amic.ru сообщили в БГЭС, подчеркнув, что по закону с июля 2020 года за установку и за сами счётчики платить не нужно, их Барнаульская горэлектросеть устанавливает своим абонентам бесплатно.

Что не так

На данный момент от действий лжеэнергетиков пострадали 42 абонента. По информации БГЭС, каждый из них заплатил за счётчик почти 5000 рублей, в то время как реальная стоимость прибора не превышает 1000 рублей.

Лжеэнергетики убеждают жителей, что у них оканчивается срок поверки электросчётчика и составляют заказы-наряды и акты приёмки, которые по внешнему виду приближены к официальным бланкам. При этом счётчики абонента исправны, не нуждаются в замене и могут работать ещё несколько лет, подчёркивают в БГЭС. А когда прибор учёта компанией-самозванцем меняется на новый, с него незаконно снимают пломбы без приглашения представителя Барнаульской горэлектросети. Впоследствии суммы штрафов за такое вмешательство по актам неучтённого потребления достигают 30 000, а порой и 50 000 рублей, напоминают энергетики.

А что за компания

В БГЭС сообщили, что одна из организаций, которая предлагает свои услуги по замене электросчетчиков барнаульцам – ООО "Энергосети АП". Компания работает не так давно, была зарегистрирована 25 декабря 2020 года в Челябинской области. По данным того же года, количество сотрудников – 1 человек.

В Барнаульскую горэлектросеть попали документы, которые "Энергосети АП" предлагают подписать потребителям. Например, пункт 3.2 "заказа-наряда", предложенного ООО "Энергосети АП" гласит:

"Настоящим подтверждаю получение полной информации, содержащейся в разделе VII правил предоставления коммунальных услуг (утв. постановление правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), касающейся порядка учёта коммунальных услуг с использованием приборов учёта (порядка демонтажа, монтажа, замены, ввода в эксплуатацию приборов) в наглядной и доступной форме".

Если же найти это постановление, то там указано, что "собственники (пользователи) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, жилых домов (домовладений), лица, ответственные за содержание общего имущества многоквартирного дома, не вправе по своему усмотрению демонтировать приборы учёта электрической энергии".

Далее в постановлении в разделе VII, пункт 81 указывается, что за такое вмешательство абоненту начисляется штраф с момента последней проверки электросчетчика гарантирующим поставщиком (в Барнауле – это Барнаульская горэлектросеть) или за последние три месяца в размере 10 нормативов за каждый месяц установленного нарушения.

Интересен и пункт 2.1.3 заказа-наряда, который вручают абонентам ООО "Энергосети АП": "Заказчик предупреждён, что во время выполнения работ по подключению и установке электрооборудования имуществу заказчика может быть причинён вред и даёт согласие на проведение вышеуказанных работ по установке электрооборудования".

"Фактически, подписывая такой пункт, абонент соглашается, что в его электроустановку может вмешаться любой дилетант без должного образования и профессиональных навыков. В результате от действий такого специалиста у абонента может случиться замыкание, выйти из строя вся бытовая техника и никто за это, кроме самого потребителя, ответственности не понесёт", – объясняет руководитель Управления технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.



Как защититься

Барнаульская горэлектросеть призывает своих абонентов к бдительности. Как пояснили в компании, избежать обмана с электросчётчиками помогут простые правила.

1. Не верьте, если вам предлагают заменить электросчетчик за деньги.

2. Не демонтируйте прибор учёта самостоятельно без представителя Барнаульской горэлектросети, это поможет избежать крупных штрафов за безучётное потребление.