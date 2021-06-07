Барнаульский патронный завод начал выпуск новых патронов 9х22 Altay. Продукция предназначена для использования в гладкоствольном оружии со сверловкой Lancaster, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.
Патрон 9x22 Altay создали в кратчайшие сроки, а первые выпущенные партии показали "высокий уровень внешнебаллистических характеристик". Кроме того, патрон оказался более качественным по сравнению с аналогичными изделиями конкурентов.
В конце мая компания "Ижевский арсенал", являющаяся официальным дилером мировых производителей амуниции, провела совещание с представителями российского оружейного рынка. И патрон 9x22 Altay в ходе показательных стрельб прошёл испытания, несколько партий уже отправили в "Ижевский арсенал".
Комментарии
Господи, порох и пули научитесь отвешивать, у меня в деревне частокол ровнее чем патроны производства барнаульского завода. Для стрельбы с оптикой вообще никуда не годятся.
Нормально кладу с 308 оболочка. Косача с открытого за 100 - не вопрос.
Для стрельбы с оптикой
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Это браконьерство.
7.06.2021 17:16
Алексей
Стрелять научись.
7.06.2021 17:48
- гость -
Почему?
Кроме того, патрон оказался более качественным по сравнению с аналогичными изделиями конкурентов.
Что значит "оказался более качественным", критерии назовите?
17:16 Алексей "порох и пули научитесь отвешивать"
Все патроны делаются на роторно-конвейерных линиях, где все взвешивания и сборка идут автоматически, без участия человека. Автоматическое дозирование пороха и веса пули не может колебаться, как частокол в вашей деревне.