Барнаульский патронный завод начал выпуск новых патронов 9х22 Altay. Продукция предназначена для использования в гладкоствольном оружии со сверловкой Lancaster, сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Патрон 9x22 Altay создали в кратчайшие сроки, а первые выпущенные партии показали "высокий уровень внешнебаллистических характеристик". Кроме того, патрон оказался более качественным по сравнению с аналогичными изделиями конкурентов.

В конце мая компания "Ижевский арсенал", являющаяся официальным дилером мировых производителей амуниции, провела совещание с представителями российского оружейного рынка. И патрон 9x22 Altay в ходе показательных стрельб прошёл испытания, несколько партий уже отправили в "Ижевский арсенал".