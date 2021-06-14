Стена административного здания загорелась в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре на улице Маяковского, 6. Загорелась стена административного здания.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось быстро справиться с огнём. Сильно обгорела обшивка здания.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Новосибирске пожар произошёл по адресу Гусинобродское шоссе, 60. По сообщениям издания NGS, огонь перекинулся на гаражи. Перед этим прогремело несколько взрывов, от которых в ближайших домах осыпалась штукатурка.

По предварительным данным, пострадало не менее 25 человек.